胡，怎麼說》政客「練肖話」大競賽，冠軍是？

狗急跳牆，政客選情告急，則口出惡言練肖話！最近以來，政客們練肖話特多，好像進行一場「練肖話」大競賽！

我看「練肖話」大競賽，比的是粗鄙惡毒、不負責、沒道德、出口成髒、離譜到無釐頭5項指標，目前冠軍屬「韓國瑜」，應無疑義，他以「得民調得痔瘡」技壓眾政客，粗鄙惡毒、出口成髒2項都拿滿分，其他3項指標也拿高分。

得痔瘡會讓人坐立難安，韓國瑜一出口就是得痔瘡，想必是選情告急、坐立難安。

得痔瘡會讓人坐立難安，韓國瑜一出口就是得痔瘡，想必是選情告急、坐立難安。（資料照）

亞軍則由柯文哲、張善政2人比拚，2人最近都在口德不修上，頗有表現。

柯文哲經常性的口不擇言，損人利己者多，損人不利己的也多，他日前口出「阿婆袂生牽拖厝邊」諷民進黨主席卓榮泰，卓榮泰回擊指他愈來愈像韓國瑜，柯則回罵卓「傲慢」，並揚言發動「我們的票（柯粉）」不投小英。

政客才會口出「我們的票」4字，挾粉絲而驕恣威脅，這不叫傲慢什麼才叫傲慢！

柯文哲日前口出「阿婆袂生牽拖厝邊」諷民進黨主席卓榮泰。（資料照）

張善政也不遑多讓，叛離中國的「共諜王立強」案正在查，他日前卻要求小英政府派人去中國要「詐欺犯王立強」的犯罪資料，不但附從中共把「王立強」炮製為詐欺犯，以掩蓋派共諜滲透台灣及各國之事實，而中共豈會把共諜機密交給台灣？張善政的說法太離譜無釐頭、不負責！

張善政接著詛咒行政院長蘇貞昌「回去住院」，一下子就把自己升級到粗鄙惡毒的層次，之後道歉卻不是道歉而是加重傷害。以當過閣揆的高度、又是國民黨提名的副總統候選人，水平竟是這般低下，張善政「近韓者赤、近藍則黑」嗎？

張善政接著詛咒行政院長蘇貞昌「回去住院」，一下子就把自己升級到粗鄙惡毒的層次，之後道歉卻不是道歉而是加重傷害。（資料照）

如果柯文哲、張善政並列亞軍，那季軍則蔡壁如可望拿下，她自己代表民眾黨參選，卻要發動在總統大選投廢票，來為柯文哲「保溫」，這是不惜廢了台灣、成就柯一人嗎？

日前她受訪時被問到，把學姐黃瀞瑩列入民眾黨不分區，是要吸「肥宅」的票？蔡壁如答「是喔！」，被批評物化女性又侮辱宅男。柯文哲則出馬反擊民進黨搞「文字獄」，但這算哪門子的文字獄？柯文哲再在無釐頭項目加分。

蔡壁如自己代表民眾黨參選，卻要發動在總統大選投廢票，來為柯文哲「保溫」，這是不惜廢了台灣、成就柯一人嗎？（資料照）

政客急怒攻心的練肖話，往往吐露真心話，但話既出口，有力難拔，尤其遍地影音直播時代。距離選舉還有40多天，政客們的「練肖話」大競賽，會不會出現蓋過韓國瑜「得民調得痔瘡」的肖話？讓我們繼續看下去...。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法