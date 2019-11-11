胡，怎麼說》誰配誰、爭排名，你配、我呸？本週將底定！

今天雙11，總統、立委大選，進入關鍵一週！今起一週內，各政黨的總統、副總統候選人怎麼配，或提出的「配」讓人「呸」，都必須決定。

昨天傳出的第一個副手配-國民黨的韓國瑜配張善政，果真是「絕配」，「假庶民」配「真獨董」、「假大空」配「擦屁股」、「畫唬爛」配「忙善後」...，草包配洋博士，有互補作用，您說這是不是絕配（或呸）？

昨天傳出的第一個副手配-國民黨的韓國瑜（左）配張善政（右），果真是「絕配」，「假庶民」配「真獨董」、「假大空」配「擦屁股」、「畫唬爛」配「忙善後」...（資料照）

當然，韓張配要韓國瑜親口宣布，而且不能說出口轉頭又反問：誰說的？才算數哦！如果不是，那就呸，呸，呸！

從韓國瑜參選總統、吳敦義入不分區立委安全名單、張善政當韓的副手，一個共同現象就是「主動爭取、被動入列」，明明自己要，偏偏要搞的像被動，他們都浸淫在中國封建醬缸文化，本就都是一國（一個中國）的，難怪！

張善政幫韓國瑜擦了那麼多屁股，今天也算修出結果，拿了國民黨的政黨推荐書，就是國民黨的，不再是無黨籍；郭台銘如果真拿了親民黨推荐書，當然也是親民黨的。

張善政幫韓國瑜擦了那麼多屁股，今天也算修出結果！（資料照）

總統、副總統、立委候選人都要在本月18日到22日登記，總統副總統怎麼配，區域立委參選動向、不分區立委競爭最激烈的排名，本週內全部底定，最晚也要在11天內的22日登記截止前確定 ，才能在明年1月11日參加大選。（會不會又有媽寶的媽媽搶在22日最後一刻、拿著神明指示要幫他登記？）

目前總統、副總統參選門票只有4張，國民黨韓張配預定今天出台，民進黨蔡英文的競選搭檔本週將宣布，當然也要接受批評。另兩張門票在親民黨、時代力量手中。

親民黨宋楚瑜曾表示自己要選，卻又傳出郭宋配（郭台銘配宋楚瑜），組第三勢力挑戰民、國兩大黨，如果郭、宋、柯（柯文哲）、王（王金平）4方結盟，郭的多金結合親民黨、民眾黨、王的地方人脈，確有與民、國兩黨的蔡、韓形成鼎足而三實力，不過，形勢比人強，4方結盟形勢已成過去，而郭、宋、柯、王4巨頭之間，有的彼此看了就要「呸」，又如何配？其中兩人即使配了，另兩人如何忍呸、又甘心全力抬轎？不管怎麼配或呸，最終決定時刻到了。

親民黨宋楚瑜（右）曾表示自己要選，卻又傳出郭宋配（郭台銘（左）配宋楚瑜），組第三勢力挑戰民、國兩大黨。（資料照）

至於時代力量那張總統參選門票，如果真的祭出，依當前情勢觀察，成事本不足、敗事也恐不足，恐怕真會成為時力的最後一戰了！

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