胡，怎麼說》別小看韓國瑜兩賤招-懶驢打滾、扮豬吃虎

韓國瑜出招反攻了，儘管連連凸槌、屢出大包，但這應該大都在韓陣營算計之中，因為韓國瑜的看家本領，就是懶驢打滾、扮豬吃虎兩賤招！

韓國瑜出招反攻了，儘管連連凸槌、屢出大包，但這應該大都在韓陣營算計之中！（資料照）

韓國瑜最近接連提出的故宮收藏品一次攤開展出、3000公尺以高山廣設升旗台、大學生出國遊學一年全部免費，只要稍加分析就知道，根本都是假大空、畫虎爛，韓國瑜及韓陣營的講法也一修、再修、三四修，甚至否認其中大部分，他之後又加碼「王八蛋與爸爸」歪論、「白白胖胖」惡言，不過，韓國瑜的打高空政見及歪惡言論，招來大量批評，也大大擴增網路聲量，使韓國瑜成為注目焦點，避免因民調大幅落後而遭邊緣化，還引導並主控了話題。

韓國瑜看來應該就是使出「懶驢打滾」賤招，「懶驢」姿式真難看、「打滾」還汙泥四濺，但製造出的吸引效果卻不差，而且背後有張善政等國政顧問團及韓粉幫他粉飾、充假、轉移焦點等「擦屁股」，反正韓國瑜現在大約在谷底或接近谷底，即使還不是最差、但看來怎樣都不太會更差了，何不就更大更假更空、畫更大的虎爛，賭一大把以求谷底翻身？

韓式賤招還有一招就是「扮豬吃虎」，韓國瑜現在提的東西被批評的一無是處，怎一個「蠢」字了得！沒sense至極、秀下限、蠢到無下限，連泛藍軍名嘴也忍不住罵聲連連，但是，距離明年1月11日大選投票日還有73天，現在被視為「蠢」到無知無所謂，韓國瑜未來還有很多機會表現他並不蠢，只要抓住機會、製造不蠢話題，就會獲得超乎預期的肯定，民調也會隨之爬升。

韓式賤招還有一招就是「扮豬吃虎」，韓國瑜現在提的東西被批評的一無是處，怎一個「蠢」字了得！（資料照）

而且，現在被綠營對手視為蠢蛋，可以讓綠營「輕敵」，認為很輕鬆就可以打敗他，不但沒一致抗敵對外，還忙著你爭我奪搶位，等到決戰時刻迫近，才發現不是那麼好打，恐怕為時已晚。

韓國瑜是不是使出「扮豬吃虎」這招？目前看來是有此跡象。而且，去年1124藍軍贏的策略，反年改、反同婚、反空汙「三反」，至少前兩反都已重新部署網路攻勢，為打擊蔡政府而炮製的「三真七假」甚至「全都是假」訊息，又在網路社群流傳，何況，中共的網軍更蠢蠢欲動，要為韓國瑜助陣造威，拉下蔡英文、痛擊民進黨，正是藍、紅、白三路人馬的共同利益及目標，綠營如中了韓國瑜的扮豬吃虎之計，因輕敵而潰敗，那真的沒有後悔藥！

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