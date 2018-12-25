胡，怎麼說》清理戰場？連價值也要被清掉了！

有個故事說，倒洗澡水，清理澡盆，卻連嬰兒也一併倒掉了！九合一敗選後的民進黨，選後「清理戰場」，卻恐怕會連「台灣價值」也被清理掉了！

敗選後清理戰場，如大是大非不守，就會成了「價值雪崩」的新開端！以下就從昨天發生的兩件事談起，一是「卡管」案終結，「管爺」將風光上任台大校長；一是韓國瑜上任高雄市長前夕，放話警告蔡政府如敢「卡韓」，阻礙他實踐九二共識，他將突破一切卡關。

先談卡管案終結，教育部長葉俊榮宣布同意管中閔出任台大校長，民進黨政府認敗，但未能了事，藍軍先對教育部獻上的「貢品（台大校長）」照單全收，仍繼續追擊，指向閣揆賴清德，綠營則震驚、憤怒，帳大都算到蔡英文總統及葉俊榮頭上。

教育部長葉俊榮勉予同意管中閔為台大校長。（資料照）

今年初，台大校長遴委會在明顯違反程序正義、並造成遴選實質不公之下，選出管爺為校長。僵持了近一年，在程序不義與實質不公都絲毫沒有改變下，葉俊榮「政治決定」同意管中閔上任，這就形同敗戰後為了求和，不惜剖地、賠款，接受屈辱性條件。

但是，台大校長遴選過程問題，並未隨管爺可風光上任就不見，沒遵守利益迴避、財團護航、隱匿違法兼職等等汙點，仍彰彰明甚，也會隨著管爺上任。

有人因此比喻做涉嫌考試作弊的學生，卻獲評分者 （校長遴委會）評為第一名，他拒不就涉嫌作弊說明、評分者也護航到底，最後還是他第一名；也有人比喻做涉嫌服禁藥（財團、學閥犯規加持）的選手拿到金牌，但裁判不查、本人不承認，金牌仍是他。即使拿到第一名、金牌，汙點也會沾粘著他。

今年初，台大校長遴委會在明顯違反程序正義、並造成遴選實質不公之下，選出管爺為校長。（資料照）

卡管案民進黨政府認敗求和，然後呢？藍軍挾勝利兵威指向促進轉型正義委員會、不當黨產處理委員會，即使不被廢掉，也恐怕會被癱瘓，再來就是軍公教年金改革恐會被翻掉。下次總統及國會大選綠軍若敗，改革恐怕都成夢幻泡影。

另一是高雄市長韓國瑜在上任前夕，接受中共黨媒環球時報專訪時，大談一個中國「九二市」治市構想，要跟中國的每個「地級市」交流，大喇喇的要蔡政府「請跟我來」，還放話如蔡政府敢「卡韓」，他將突破一切卡關云云。

中國的地級市，就是省市之下的地區級行政單位，目前有294個，綜合韓國瑜當選後說的組「九二共識市縣連線」等等談話，他的意圖就是把高雄市當做「九二共識實驗區」，把高雄市納入中國（中華人民共和國）的地級市政經統和系統，這是嚴重的自我矮化，他還要蔡政府「請跟我來」，更進一步要把「中華民國虛級化」。如任其為所欲為，對高雄、對台灣、對中華民國前途，都將帶來危機。

高雄市長韓國瑜在上任前夕，接受中共黨媒環球時報專訪時，大談一個中國「九二市」治市構想，要跟中國的每個「地級市」交流，大喇喇的要蔡政府「請跟我來」，還放話如蔡政府敢「卡韓」，他將突破一切卡關云云。（資料照）

九合一敗選後的民進黨蔡政府，氣息奄奄，還在療傷止痛，忙著「清理戰場」，對於挾勝選之姿驕狂放言的韓國瑜，只能軟弱的制式回應，無力回擊、更遑論制止。這樣自身難保的弱勢政府，如何期望能夠守護台灣？

當改革的價值、公平正義的價值、台灣的價值，隨著清理戰場，如骨牌一張張倒下及被推倒，民進黨還會剩下什麼？台灣還會剩下什麼？

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