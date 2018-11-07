胡，怎麼說》當「不好意思」遇見「狼性」...

韓流怎麼吹起來的？我的觀察是：當台灣的「不好意思」文化遇見中國的「狼性」，狼性就會迅速崛起、攻城掠地；不過，當台灣人民普遍醒覺，正面迎戰，狼性的韓流將四面受敵、處處受阻，被侷限於其原屬的一隅！

BBC日前做了一個專題，探討台灣的「不好意思」文化，指出台灣是個到處「不斷道歉」的國度，成因包括日本統治、儒家文化、威權統治等等，各方見解不一。

台灣人愛講「不好意思」，英國《BBC》也撰文報導。（截圖自臉書）

的確，不好意思、失禮、對不起、真敗勢...，都是台灣社會常見的發語辭，這是台灣特有的文化，也是以相互禮讓語辭，做為和諧潤滑劑的社會道德基石。

在這項社會文化制約下，無論政治或社會運動，如採激進及衝突路線，即使超過、也不能太超過，這條模糊的線，成了朝野競爭的共同守則，否則，恐會失去多數人民的支持，甚至被厭棄。

韓國瑜及其核心團隊，主要是國民黨舊威權集團及其第二代的「黨國之子」構成的，他們習於黨國威權的尊榮，本就很少受到台灣「不好意思」文化的影響，更因對台灣民主化的不適應，進而把失落的黨國威權轉化為「狼性」，因此肆無忌憚作政治操作，自己人說錯話、造假，也當做真，而黨國之子幾乎全面成為「韓粉」，其標準明顯就是「只論敵我，不論是非」，反正韓國瑜就是對、就是神，誰敢反對，他們就像狼群擁上去猛咬。

韓國瑜及其核心團隊，主要是國民黨舊威權集團及其第二代的「黨國之子」構成的，他們習於黨國威權的尊榮，本就很少受到台灣「不好意思」文化的影響，更因對台灣民主化的不適應，進而把失落的黨國威權轉化為「狼性」。（資料照）

更「狼性」的是中國的網軍狼群，它們對台灣沒有絲毫情感牽絆，只聽令於中共主事者，更因隱身幕後，完全不必負責，擇定議題、製造假新聞，為韓流加持給力、推波助瀾、助陣造勢，對台灣發動敵我鬥爭的狼群攻擊。

執政的民進黨政府，過去在野時尚有飆悍之氣，但也受到台灣不好意思文化的制約，執政後更處處受制、甚至自縛手腳，猝然遭到韓流及中國網軍的狼群式攻擊，一時之間，不知如何回應，即使有理也說不清，即使一再駁斥也無法防堵假新聞流傳，只有挨打的份，而綠營有的人，因懼狼群圍攻而生寒蟬效應，不敢正面迎戰，也有綠營人士，想趁機坐收漁利、在韓流攻擊中旁觀，甚至參一腳...。

當「狼性」遇見「不好意思」，狼性無往而不利，如狼入羊群，為所欲為，沒什麼不敢或不可以，佔盡優勢，韓流就這樣迅速坐大。

飇風不終日、驟雨不終朝！韓流暴興中掩不住的三大項，一是韓流象徵黨國威權勢力重返，二是中國直接介入操控台灣選舉，三是韓流代表的是全面倒向中國路線。

韓流暴興中掩不住的三大項，一是韓流象徵黨國威權勢力重返，二是中國直接介入操控台灣選舉，三是韓流代表的是全面倒向中國路線。（資料照）

因韓流大量扭曲事實，作踐高雄、醜化台灣、反民主、親中國，實在太過份猖狂，激使台灣人民覺醒，並對韓流展開絕地大反攻。目前台派至少不會無險可守，並暫時壓住韓流高張的氣焰，但雙方正激戰中，勝負看1124選民的智慧抉擇了。