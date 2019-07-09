胡，怎麼說》郭台銘帽子亂爛戲，韓國瑜豪宅加密宅！

郭台銘拿著一頂「粉紅帽」當道具，硬要戴在蔡英文頭上，想藉此大耍「帽子戲法」，可是學藝不精，搞成帽子亂爛戲，反被打臉！

郭台銘拿著一頂「粉紅帽」當道具，硬要戴在蔡英文頭上，想藉此大耍「帽子戲法」 。 （資料照）

韓國瑜陷入「房」事風波，擁農舍豪宅搞違建疑涉特權尚在延燒，又被爆不住市長官邸另住「密」宅，上班才20分鐘車程，他出門先搭私家車，中途再換公務座車到辦公室，大搞神秘！

郭、韓的共同點，都以為自己是政治「魔法師」，可以愛怎麼變就怎麼變，他們的粉都照單全收，可是他們都不是魔法師，只是早應被死當的劣徒，自己出包連連又被抓包，都原形畢露、醜態遮不住。

郭台銘想耍的帽子戲法，就是企圖一帽三贏，打蔡、壓韓朱、凸顯自己唯一中華民國派，但是，手法拙劣演很大，被一眼看穿。

那頂鴻海國旗帽，郭台銘3月曾送給韓國瑜，但是，韓國瑜之後訪中共駐港、澳中聯辦、深圳等地，不但沒戴而且根本沒帶去。

郭台銘想耍的帽子戲法，就是企圖一帽三贏，打蔡、壓韓朱、凸顯自己唯一中華民國派，但是，手法拙劣演很大，被一眼看穿。（資料照）

郭台銘要送國旗帽，優先對象不是準備過境美國的蔡英文總統，而是曾永權、高金素梅、洪秀柱、蔣孝嚴、柯文哲等訪問中國的人士，郭台銘應在上機前一人送一頂才是，測試他們是否敢戴上挺中華民國？不過，即使送了也是白送，他們到了中國就矮半截，哪敢提中華民國？國旗帽沒處藏，可能被丟垃圾桶。

給郭董一個最屌的構想，富士康在中國的百萬員工，郭台銘應送一人一頂國旗帽.，上班入廠就臉部辨識刷一下，看看有沒戴上。郭董當然不敢，連自己在自家廠內都不敢戴，富士康廠內就有共黨支部及幹部，馬上會被舉報，被舉報後的下場呢？下場就是沒了！

記得韓國瑜的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」嗎？隔不到一年，現在是「豪宅農舍」加「密宅」，庶民搖身一變，變成億萬富翁，這可不是魔法，而是活生生的真實界，倒是當時的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」真相大白，根本就是宣傳魔法+媒體催眠+謊言假相的魅惑造神集合體。

格外諷刺的是，韓國瑜現在參選總統仍自封「庶民」，看來庶民的「門檻」被韓國瑜夫婦拉的很高很高，一般「真庶民」根本望財莫及，只有「假庶民」才能達標。

記得韓國瑜的「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」嗎？隔不到一年，現在是「豪宅農舍」加「密宅」，庶民搖身一變，變成億萬富翁，這可不是魔法，而是活生生的真實界。（資料照）

韓妻李佳芬那句，一間連「其他候選人」家裡廁所都不如的房子，被拿來炒作，也太抬舉他們了。可以看出他們所謂的庶民標準，就是他們的標準高是在跟郭董比，不是跟一般人比啦。

「豪宅農舍」加「密宅」風波，韓國瑜的「房」事，是否違法違規特權，應該查清並由他自己面對，不過，從韓粉及韓天媒體全力為韓護航來看，他有恃無恐、不會真理會外界批評，反正在韓粉、韓天媒體眼裡，何必管什麼農地農用，韓國瑜蓋個皇宮都可以！

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