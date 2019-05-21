胡，怎麼說》國民黨應將柯文哲納入總統初選民調

國民黨應將柯文哲納入總統初選民調，Why not？韓國瑜說了一句「Yes，I do！」，就可納入總統初選民調；郭台銘也憑一張黨中央的「感謝狀」，黨權爭議就消失無蹤了。

而且，中央選委會受理總統、副總統候選人登記時，只認那張「政黨推荐書」，不管政黨內部運作，發給了誰就是誰。

所以，國民黨如果有意將柯文哲納入民調，柯也只要願說一聲「Yes，I do！」就OK，如果柯在民調結果，超郭、壓韓、踩朱王而勝出，國民黨的推荐書可發給柯X配，由柯文哲代表國民黨參選，不論他是不是國民黨員。

給國民黨一個良心（或涼心）的建議，將柯文哲納入總統初選民調，並非突發奇想，而是物以類聚、政治屬性雷同則各歸其類。（資料照）

吳敦義不是一再強調，要找「最強的人選」，以拿回執政權嗎？現在，他原認定的最強人選韓國瑜，因出包連連，聲勢大幅下滑，郭台銘則呈漸升之勢隱然超越韓國瑜。

其實，有一個人，天下大亂、形勢大好，在藍、綠兩黨內部大亂鬥之時，聲勢突然竄起，那就是柯文哲，分析其民調變化走向，綠營人選的支持度仍有小幅上揚，藍營整體支持度則大幅下滑，部分藍營支持者改挺柯，因而壓過郭韓。如果吳敦義真的要找出藍營最強，那麼就真的該考慮把柯文哲納入國民黨初選民調。

目前各項民調，不是設定綠、藍對決，就是「三角督」藍、綠、柯，國民黨何不先做個試探水溫的民調，把柯代表藍營對決綠營的選項列入，測試一下柯蔡、柯賴對決民調數字，並與郭蔡、郭賴，韓蔡、韓賴對決比較看看？也許結果會嚇倒一干人，至於誰會被嚇倒、或嚇倒柯本人？需做了民調才知道。

吳敦義不是一再強調，要找「最強的人選」，以拿回執政權嗎？（資料照）

給國民黨一個良心（或涼心）的建議，將柯文哲納入總統初選民調，並非突發奇想，而是物以類聚、政治屬性雷同則各歸其類。

試問，近年來柯文哲的言行作為，無論兩岸政策、國防政策、台灣意識、年金改革、非核家園、同婚專法等等等，都與藍營調子相合，而與綠營格格不入，政治屬性既非綠、也沒有所謂白，表白內藍而更藍，何不歸入藍營？

再問，中國對台灣全面施壓迫統，派戰機軍艦繞台威懗，柯文哲曾對中國說過一句重話嗎？不但沒有，反而倒果為因，顛倒是非，不去批評企圖侵門踏戶的惡霸頭頭習近平，反而責怪嚴守台灣門戶安全的蔡英文總統，對習「惡言相向」才導致共軍機艦繞台，這種言行不就是在與藍營的諸選將競逐親中舔共抱習大大大腿嗎？歸入藍營有錯嗎？

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