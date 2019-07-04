胡，怎麼說》千億墊盡郭台銘，家庭代工韓國瑜，踢爆專家朱立倫

國民黨總統初選昨夜最後一場政見會，郭台銘、韓國瑜、朱立倫各有「熱點」，也是「笑點」啦！無以名之，就以「千億墊盡」郭台銘，「家庭代工」韓國瑜，「踢爆專家」朱立倫，形容三人。

郭台銘為他提的「0到6歲國家養」辯護，除了提4種籌錢方式，更激動的說，如籌錢不如預期，就「用自己的財產墊支」、「散盡家財在所不惜」。

可是，郭董，2千億家財墊盡還遠遠不夠，因為國家養一年要2600億，你的家財大約一年多就會墊光光，而且，郭家墊支的錢，要由國家還，郭家可以千億墊盡還復來，但是，國家如欠郭家2千多億元，國家豈不成了郭家？你愛怎麼玩就怎麼玩？那怎麼了得！

國民黨總統初選昨夜最後一場政見會，郭台銘、韓國瑜、朱立倫各有「熱點」，也是「笑點」。（本報資料照）

不過，從郭董散盡家財在所不惜說法，表示他應該已了解到，「0到6歲國家養」是要花大錢的，而且最終仍要由所有納稅人及國民來負擔。

韓國瑜談「庶民經濟」希望工程，引用的例子卻是幾十年前台灣的「家庭即工廠」，家家戶戶代工做聖誕燈、人造花...。什麼時代了，竟然還想「回到重前」？那種庶民經濟思維只會把庶民帶入絕境、把經濟帶入死路！

朱立倫則扮演「踢爆專家」角色，主攻郭台銘、不理韓國瑜，他替郭董計算，0到6歲郭家養，郭家財產只能挺一年，6大基金已是專款專用，不能拿去花在別的地方，而且，0到6歲的兒童目前是121萬人、不是郭董講的108萬人...。這些計算，踢中郭董「0到6歲國家養」政見財務缺口的要害，讓郭董不得不回防。

韓國瑜的財經政見，朱立倫「不理」，顯然視為無足觀！其實，韓國瑜本就不靠政見取勝，而是靠口號，即使再唬爛也沒關係，韓粉、韓媒都會想方設法說好棒棒、韓完勝！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法