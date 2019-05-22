胡，怎麼說》兩瓶「礦泉水」、六兆元及其他...

去年一瓶「礦泉水」、今年又見一瓶「礦泉水」，此礦泉水都非礦泉水，都是選舉造神之工具用水！

去年，韓國瑜的那瓶礦泉水，眾家擁韓媒體及韓粉造起「一瓶礦泉水」神話，讓韓國瑜當選高雄市長。

去年，韓國瑜的那瓶礦泉水，眾家擁韓媒體及韓粉造起「一瓶礦泉水」神話，讓韓國瑜當選高雄市長。（資料照）

今年，郭台銘跑總統初選行程座車上的礦泉水，也被擁郭媒體及郭粉拿來造神，說是首富也喝大家都買的起的平價礦泉水，為他塑造首富生活平民化形象，好一個平民千億富豪。

其實，礦泉水神話的背後，都還有故事，而且才更接近真實。

韓國瑜帶著一瓶礦泉水去高雄參選的背後，上月被爆還帶有吳敦義幫他募來巨款（原爆料是4000萬元，後來數字多少並未核對公布），選後韓國瑜自己公布收到的政治獻金達1億2900多萬元，而且，幾場大造勢花的錢，還另有募捐出資者。

一瓶礦泉水的背後，競選資金至少是12900萬元+++，可謂資源財力雄厚！這哪是一瓶礦泉水炮製出平民小子單挑執政權勢者的故事？反正選票到手了，礦泉水故事真假也就很少人去深究。

現在，礦泉水又重現江湖！主角變成投入國民黨總統初選的首富郭台銘。不過，平民礦泉水的背後，仍是擁有2000億到2500億元身價的郭董。我不批評他矯情，而認為郭董是在重新學習做平民、演出做平民，這也不是壞事啦。

綠黨針對新聞中郭台銘喝平價礦泉水的內容批評，「跟韓導一樣的造神方式，又準備開始了！」。（資料照／圖取自綠黨臉書）

郭董還提出5兆元、6兆元兩個大數字，在此也解析其背後潛藏的不同版本故事。

蔡英文總統提出台商回台投資額目標為5千億元，郭董加碼10倍說他當總統可到5兆元。這可不是後面加個0就可以，就以他創業主掌的鴻海集團為例，與其等他當上總統，何不現在就率先回台大舉投資？尤其在美中經貿大戰方興未艾之際，如果他數年前就大量回台投資，鴻海股價表現會是現在這樣嗎？

的確，有錢也難買早知道！不過，如果不是蔡政府3年來備極辛苦的吸引台商回台，台灣產業在這波美中經貿戰事中，受創一定比現在更重，郭董沒響應卻出張嘴批評！

再看6兆元，郭董自豪他一年管的預算就是6兆元，是中華民國政府一年2.5兆的兩倍多，當副手是埋沒人才。要問郭董的是，你管的6兆元預算，95%或更高比例，都在中國執行，何況公司治理與國家治理是兩碼事，如果要比，那臉書、蘋果、亞馬遜、古歌等CEO管的預算，都比你管的大很多倍，難道都當各大國總統、總理？

還有，郭董說，為了幫農民、救農業，以後什麼農產品滯銷，旗下員工就吃什麼。郭董可能不知道，這正是台灣我等一般平民百姓的「日常」，因為農產品生產過剩滯銷，正是便宜又好吃之時，多吃既省荷包支出又幫助農民。郭董能夠後知後覺，也算好事啦。

仍要問郭董的是，你旗下員工有九成幾以上在中國，台灣員工的胃納有限，你怎麼把台灣生產過剩的農產品輸出到中國？

郭董還說，拚經濟，韓國瑜、朱立倫都用說的，我用做的。這句倒是擊中要害而由郭勝出，尤其韓國瑜，「發大財」只剩口號及念力，說要蓋機場，開口就要3000億到4000億（真要蓋估計加倍），錢哪來？怎麼蓋？成本效益呢？那是中央的事囉！自己只出一張嘴、全沒方案，卻又要競選總統、進佔中央！

郭董還說，拚經濟，韓國瑜、朱立倫都用說的，我用做的。這句倒是擊中要害而由郭勝出，尤其韓國瑜，「發大財」只剩口號及念力。（資料照）

不過，郭董也不能說過就了事，不管有沒有選上總統，都要說話算話，不能沒當上總統，就平價礦泉水沒了、幫助農民沒了、平民生活不過了、回台投資也不了，那樣只會被人恥笑很久、很久！

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