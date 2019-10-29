胡，怎麼說》韓國瑜講的「王八蛋與爸爸」是什麼碗糕？

青年問是否要簽和平協議，韓國瑜竟以「王八蛋與爸爸」形容兩岸關係。這種回答，根本就是不經腦袋、只經肚臍以下思考的韓式直白模式，不必深度探究。

青年問是否要簽和平協議，韓國瑜竟以「王八蛋與爸爸」形容兩岸關係。（資料照）

若以相同的模式來回敬韓國瑜，那就可回以「你要舔共叫爸爸，我就叫你王八蛋！」

中共19大4中全會現正在召開，中共媒體全力為習近平形塑一個叫做「中國之治」的盛世景象，簡直就是「習總書記，德配天地，聲震寰宇，古今無比」，秦皇、漢武、貞觀、康熙等中國歷朝歷代皇帝都不如他，歷史上最輝煌的時代，也都不如今之習近平時代。

一黨專政、一人獨裁的中國，出現「中國之治」這樣一國侍一黨、一黨侍一人的洗腦式宣傳，並不令人太意外。

中國之治也罷、中國之亂也罷，台灣是一個主權獨立的國家，本就不屬於中國，更絕對不接受一國兩制、絕對不願意成為「中國之治」的一部分。

一黨專政、一人獨裁的中國，出現「中國之治」這樣一國侍一黨、一黨侍一人的洗腦式宣傳，並不令人太意外。圖為中國國家主席習近平。（路透社）

韓國瑜及國民黨早就主張在九二共識（一個中國）之下與中共簽和平協議，台灣就成為中國的一部分，成為「中國之治」的一部分，他們那樣不叫「賣台」，而是把台灣「送中」，現在為了選舉騙選票，卻迴避此問題，但在肚臍以下思考的韓式直白中，仍不免露了餡，說的比較粗魯一點，那無非就是「舔共叫爸爸」。

你們要「舔共叫爸爸」，那我就罵你「王八蛋」！

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