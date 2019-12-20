胡，怎麼說》1221，天氣晴，在高雄，守護台灣！

1221，天氣晴，無論身在高雄、心在高雄，一齊參加1221wecare台灣大遊行，共同守護台灣！

這場「光復高雄，保衛台灣」大遊行，被稱為「罷韓」大遊行，不過，其意義遠遠超出罷韓之上，這應是一場民主治療、人民共同療癒、回復正常民主秩序，不讓台灣被帶向錯誤的送中不歸路、甚至惡化成不可逆狀態的大遊行。

1221，天氣晴，無論身在高雄、心在高雄，一齊參加1221wecare台灣大遊行，共同守護台灣！（Wecare高雄臉書）

罷不罷韓，其實不是現階段急需處理的，1221大遊行除了「光復高雄、保衛台灣」，更在於守護自由民主價值、守護人民選擇的自由。守護了台灣，也就守護了中華民國在台灣的存續。

1221同一天，另一場「挺韓」大遊行也在高雄舉行，立場不同的雙方，叫陣、拚場、互砸、拚氣勢在所難免，不少人擔心會引發衝突，警方佈署3000多名警力嚴陣以待。

我認為不必太擔心，主要基於以下3大信心：

1，對台灣人民的民主意識有信心。不同意見、各自表述，不同陣營、你挺我罷，即使用再大的造勢場子，也仍是誰都說服不了誰。

大家都知道，選民才是最終的裁判，選輸了不服輸也是輸，被罷掉了不服也是罷，罷不掉也只能認了。相信明天參與大遊行的雙方群眾，絕大多數人都能體認，拚場是過程，選票才是最終歸宿！

罷不罷韓，其實不是現階段急需處理的，1221大遊行除了「光復高雄、保衛台灣」，更在於守護自由民主價值、守護人民選擇的自由。（資料照）

2，誰先動手、挑釁，誰就滿盤皆輸！這是2300萬台灣人民的共同判準，也是對雙方陣營的制約，我對此有信心。如有少數激進者意圖滋事、製造事端，那種人、那種行徑根本是在害自己陣營、幫對方陣營。

不要以為趁亂惹事生非之後，可以反咬對方，再形成各話，但是，明天有多少媒體、多少直播現場的見證緊盯下，你們的企圖不會得逞的。

3，對台灣的警察有信心。台灣的警察絕對不是香港的暴警、黑警，台灣有民主、沒專制，警察不是專制政權的爪牙，而是維護社會安全的重要一環。近幾年來，台灣的警察在群眾運動中的角色，執法中立受到社會愈來愈大的肯定。

1221大遊行中，警方執法沒有偏袒任何一方的需要，遊行的雙方也無攻擊警方製造抗爭衝突來造勢的任何藉口及理由。如有極少數偏激者製造事端，警方應迅速逮捕法辦。

1221大遊行中，警方執法沒有偏袒任何一方的需要，遊行的雙方也無攻擊警方製造抗爭衝突來造勢的任何藉口及理由。（資料照）

當年美麗島事件的肅殺政治環境及氛圍，在民主台灣的現在，已經不存在了，當年因群眾爭民主的遊行被國民黨威權政府禁錮鎮壓，才爆發衝突。

1221，在高雄，無論你在那一方陣營，就當做參加一場不同的民主盛宴。可以嗎？有信心，更期待！

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