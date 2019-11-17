自由開講》原來投廢票 也可能幫助促統政客當選？！

◎你今天跟家人長談了嗎

最近有一張四年前呼籲大家「不要投廢票」的圖文，最近再度獲得大量轉貼。這張圖我們覺得非常清楚地反映了「投廢票」（或是不投票）所造成的政治效果。你以為你是覺得誰都差不多/誰都投不下去，但實際上你只是放任別人幫你決定選舉結果。

最近有一張四年前呼籲大家「不要投廢票」的圖文，最近再度獲得大量轉貼。日期已修正。（圖片來源：不會冷臉書）

你的放棄投票，帶來的效果跟選舉結果是完全相等的。亦即是不管最後是誰當選、或是政黨票讓哪個黨多了一席不分區立委，都是你造成的。那就是你的責任。

民主制度其實就是這樣，投票既是你的權利，也完全是你的義務、你的責任。選舉結果是全民共同承擔的，沒有人可以置身事外。並不會因為當初你投了廢票或是不投票，政府制定的政策或法律就不會影響到你。

明年的選舉是史上受中國滲透影響疑慮最深的一屆選舉。特別是中國國民黨推出的不分區立委安全名單，已經明目張膽放入多位長期配合中國發表統一言論、或是對中國百依百順的人物。在這種情況下，任何一張廢票或不投票，都等於有固定比例——以目前的民調來說，中國國民黨的政黨票支持度約有三成多——在支持中國國民黨的促統政客。

近日國民黨不分區立委名單曝光，曾赴中國參與政治活動、招來諸多撻伐的陸軍退役中將吳斯懷赫然名列第4位。（資料照）

至於明知投廢票在政治效果上等於放棄自己的影響力、放棄去降低有通敵疑慮政客的當選機率，卻還是用選舉補助金當藉口發起「廢票運動」的台民黨創始人蔡壁如，這心態就相當令人難以苟同了。為了自身選舉利益，不惜鼓吹公民做出爛選擇，這樣到底算哪一種「新政治」？

本文經授權轉載自你今天跟家人長談了嗎臉書 原來投廢票 也可能幫助促統政客當選？！

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