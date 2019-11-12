自由開講》「維多利亞的佳芬」談教育 這就是韓粉要的第一夫人？

孟青城

國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬，近日來幫丈夫助選不遺餘力，全台走透透賣力輔選，還舉辦「佳芬講堂」到處開噴，第一場在台中就說「學生如果付不出學貸，一定有難言之隱、政府就吞了吧！政府幾千億都在浪費了！」又說「母語不用在學校教，在家裡教效果最好」，第二場在台北談教育，佳芬姐則說她「相當重視孩子的國際觀跟雙語教育，對於學齡孩童的教養撫育、莘莘學子的就學就業課題，很有一套。」但是「精通教育」的佳芬姐竟然誤用民法，她說「民法裡面有規定，14歲以下是不能有任何性行為，那我們現在的教科書裡面，其實跟民法是互相衝突的」，其後又在屏東說出「現在國小3年級教『肛交』、6年級教『性高潮』，讓很多媽媽非常擔心」，種種言論都引發外界議論和批評。

現在李佳芬就到處開噴，不斷散佈不實訊息製造恐慌，倘若我們「未來的第一夫人」就是最大的假新聞製造機和亂源，能忍嗎？（資料照）

從上述這些話語可以觀之，李佳芬就是一個保守且不知民間疾苦的權貴，學貸免還這件事連韓國瑜都不敢背書，還出來緩頰是「免息」而非「免還」，自打夫人一大巴掌；「母語在家學」更是荒謬言論，現在先進國家都在學校開設母語課程，就是要保障和尊重多元族群的文化，連台灣的新住民媽媽都發文感謝政府提供母語教育，透過語言教學來實現文化傳承，不知道教育出身的佳芬姐怎麼會沒跟上世界趨勢呢？還是我們誤會佳芬姐了，其實她的維多利亞學校學費就是「國際標準」，一學期要10萬的註冊費真的是「非常庶民」，也只有「庶民」開的維多利亞學校才有辦法實施雙語教學，這就是佳芬姐的國際觀，用錢砸出來保證教到好，果然是對教育很有一套！

之後佳芬姐談到性教育更是誇張，不僅對於法規完全不懂，還散佈假新聞試圖造謠引發社會恐慌，這樣的論調有沒有似曾相似？就好像過去護家盟和反同團體用盡各種抹黑和造謠手段在詆毀同志一樣。日前「安定力量聯盟」主席孫繼正，也曾公開批評中學教材都在教學生「肛交」、「同志多P」等議題，教育部馬上備妥62冊教材作為證據，並且2度發出聲明澄清「網路群組流傳教科書不實性別平等教育內容」，行文警政署檢舉此為散佈流言，目前國小教科書根本就沒有這些內容！想不到過沒多久李佳芬馬上有樣學樣，又再度造謠和抹黑一次，這就是韓粉期待「第一夫人」應有的素質嗎？

李佳芬時至今日還「慢好幾拍」重提未經證實訊息，不禁令人非常納悶，號稱辦學多年的「教育工作者」佳芬姐怎麼會不知道「肛交」、「性高潮」根本就不存在國小課本裡呢？可見韓陣營對於教育議題根本沒有用心，又或者佳芬姐其實早就知道國小課本沒有這些內容，她只是故意用不實訊息對政府進行攻擊，只想利用保守心態繼續操作恐慌動員，目的就是要斂財騙票，用恐慌動員是最好的騙票手段，韓國瑜一家這樣欺騙台灣人民的方式，不是無知，而是非常可惡！

綜觀李佳芬的種種言行，我們可以發現讓李佳芬來談教育，根本就像是讓菜蟲來談農業一樣，不僅完全不專業，更會造成反效果。現在李佳芬還沒當上第一夫人就到處開噴，不斷散佈不實訊息製造恐慌，倘若我們「未來的第一夫人」就是最大的假新聞製造機和亂源，我們還能容忍嗎？讓韓國瑜這一家保守無知的權貴、假庶民當政的話，不僅台灣的民主自由會受到極大的傷害，我們所珍視的價值也將一一流失和崩解，台灣人真的還要放任韓國瑜一家人繼續嘴砲傷害台灣嗎？

（智庫研究助理）

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