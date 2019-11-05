自由開講》胡扯的佳芬講堂，全家都是嘴砲加權貴？

◎莫言

昨天韓國瑜競選辦公室在台中舉辦首場「佳芬講堂」，李佳芬在會場內多次語出驚人！有關台灣學生的學貸問題，她表示：「學生如果付不出學貸，一定有難言之隱、政府就吞了吧！政府幾千億都在浪費了！」此外，李佳芬又在會場說：「歐吉桑，我在家就講台語，在學校還要學台語是怎樣，所以我們在浪費，我們在浪費一些資源。」

從這二句真是讓人訝異，看來韓國瑜自己不用功又歧視人就罷了，原來連擔任民代多年，又是高級貴族學校老闆的李佳芬都如此目中無人，還覺得可以拖垮政府財政，這樣的一家人若當政，能看嗎？

有關李佳芬的學貸免還政策，韓國瑜自己都不敢背書，還出來緩頰是免息而非免還。然而，就算學貸免息，這也是台灣政府早就在做的政策啊，政府早就針對經濟弱勢學生可以採取優惠學貸的政策。但李佳芬這種說法，難道政府有歪曲嗎？李佳芬原話就是學貸免還沒錯啊！

有關李佳芬的學貸免還政策，韓國瑜自己都不敢背書，還出來緩頰是免息而非免還。（資料照）

這家人根本是深植內心的覺得政府財政拖垮沒差，畢竟韓國瑜參選國民黨主席時找來助選的人就是說：公職人員要能撈救撈拖垮政府，韓國瑜自己在北農和高雄市長也是能混則混，根本形同竊取薪資，有這種心態才會有這種行為，這樣的一家人，開雙語學校，一學期收費高昂，根據媒體報導：「維多利亞雙語學校標榜雙語教學，從幼兒園到高中部，每學期收費達九萬甚至超過十萬元」請問這家人是庶民還是權貴？請問李佳芬要不要帶頭示範自家的雙語學校不要收費算了？

此外，李佳芬在同場演講中又說：「在學校還要學台語是怎樣，所以我們在浪費。」，這句話一出，讓很多人感覺韓國瑜陣營又再扯廢除母語政策。事實上去年韓國瑜在高雄就說過：「高雄要變成全台灣第一個在學校教中英文，母語對不起，請你回家學。不要在學校浪費學校的時間。因為我們沒有辦法在學校教母語。」韓國瑜這種作法在去年都引來恐慌，因而不再提起。但如今李佳芬代夫再提，我們不禁悲哀這家人只想著自家的雙語學校，心中從沒有台灣過去的歷史傷痕。我們必須提醒韓陣營，過去威權時代打壓母語，各種歧視性的政策造成許多語言在時代傳承中已經失根了！

一位新住民媽媽今天就跳出來批評說：「我們好不容易等到新課綱實施，讓新住民的語言走入校園，是現在台灣政府對於新住民的尊重，也是讓新住民有更多機會站上講台，可以教自己母國的語言。」、「感謝台灣政府調整課綱，讓學校的學生，都可以自由選擇，自己想學習的語言。學校的東南亞語言教學不只是語言教學，更是一種文化教育，透過語言教學來實現文化傳承。」各種母語都應該受到重視，沒有根的族群就會成為沒有記憶的世代，這樣下去，台灣的未來不堪設想。

昨日一位新住民媽媽對李佳芬「學母語浪費資源」的說法非常憤怒，質疑「學習媽媽的話，為什麼要被韓國瑜歧視？」要求韓國瑜、李佳芬道歉。（擷取自臉書）

我們希望韓國瑜及其夫人李佳芬，莫忘世上的各種苦，不要心中只有雙語學校與自己拖垮政府財政的理財手法，這樣做，對台灣社會的斲傷太大，請高抬貴手，別再傷害台灣，更別再傷害許多在過往威權時期受傷的台灣人民！

（高雄市民）

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