自由開講》唬爛一流的韓國瑜夫婦！？

◎展昭

草包韓太太李佳芬說：「學貸如果不還，政府就吞了吧！」

問題是，政府不會幫學生吞學貸，吞學貸的是所有的納稅人！幫助清苦學生是小英政府的政策，但政府預算也有輕重緩急之分，不能用這種「霸王硬上弓」的方式，讓全體納稅人吞學貸！

李佳芬認為，學生如果還不出學貸「政府就吞了吧！」（資料照）

韓氏夫婦大開選舉支票，只有兩個可能：他們開的是空頭支票，或他們打算拖垮政府！政府是全民組成的機構；政府跨了，受害的是全體人民。這些錢，一分一毫都來自人民的稅金！

當人民把稅金交給政府時，一定要確定執政者「值得信賴」，沒有人認為一個長年「打牌、喝酒、抱女人」的候選人，值得人民的託付與信賴，特別是一個曾公開呼籲公務員「能混則混、能撈則撈」的候選人！

至於草包韓說要給學貸者免利息，並將大學生送出國遊學，更可笑。

免利息是否有鼓勵套利之嫌？軍公教子女需要學貸嗎？已經有公費留學考，何必將大學生送出國？國家負債還嫌少嗎？草包韓夫婦除了只會借花獻佛、慷納稅人之慨、亂開空頭支票外，還會做什麼正經事？據報導，韓某在高雄僅半年就已多負債約五百億元，可為明證。

其實台灣的軍公敎族群第二代，早在兩蔣時代起就已「學雜費全免」，他們那有學貸問題？畢竟國民黨對下一代統治階級的照顧，可說無所不用其極。例如，每學期子女有80%助學補貼、有巨額「中山獎學金」鼓勵出國深造，在各類考試中加分1/4，在國考中按照省籍配額，全面保障外省族群利益。

直到今天，居然韓某人還說風涼話，說軍公教子女很「可憐」，沒有18%，生活難以為繼；李x希說，只能吃庶民吃的薑母鴨。台灣人難道註定要？永無止盡豢養此既得利益集團不成？許多退休軍公教利用18%去置產當「包租公」撈更大，良心何在？

曾說自己花天酒地的痞子韓，何德何能為弱勢族群解決問題？市長都做不好，也沒有做滿一任，就落跑想選總統，實在很貪心、沒誠信又不敬業，根本令人難以令人恭維，何況國民黨對台灣人的屠殺、迫害與剝削的黑暗史，可是落落長，且有國際認證。

曾說自己花天酒地的痞子韓，何德何能為弱勢族群解決問題？市長都做不好，也沒有做滿一任，就落跑想選總統，實在很貪心、沒誠信又不敬業，根本令人難以令人恭維！（資料照）

總之，有國民黨黃復興大統派背景的韓國瑜夫婦，都是唬爛一流，只會「撈與混」，可能為弱勢族群謀福利嗎？吃卡飽。更何況他對香港反送中態度曖昧、與中共「稱兄道弟」，說要與其「你儂我儂」！

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法