自由開講》韓嫂學貸爭議 高雄年輕人有話要說！

杜渡

日前李佳芬提出「學貸由國家吸收」的議題，引起很多人反彈。筆者也是大學到研究所都申辦就學貸款，其實要感謝蔡英文總統，她一上任就調整政策，讓繳納雙份學貸的年輕人，可以申請降低繳納金額，實在是把每個月的還款壓力降低很多，如果不是蔡總統默默的在做，認真地替我們思考，我們不能享有這麼好的政策。

李佳芬稱，學貸呆帳由政府「吃了」，引起反彈。（資料照）

另外，我們剛出社會，像我住的高雄市，大多都是2萬4的服務業工作，除非北上，在高雄找到高薪工作真的很不容易。蔡總統今年調整了所得稅，從月薪3萬調整到未達3萬5免繳所得稅，從學貸降低到免繳所得稅，幫助我們剛出社會的年輕人，支出的金額減少，有一個喘息空間，生活條件變得寬鬆許多。

蔡總統方方面面都在替年輕人規劃設想，我們支持她的政策連任。

李佳芬以為拋出「學貸免費」就可以打發我們年輕人，這樣的「貴族」僵化想法，真的很看不起我們年輕人的思想判斷，因為其實蔡英文總統已經做得很好了，李佳芬想要破解蔡英文優良的執政成果，看起來手法是很粗糙的，講出來的學貸政策也不能引起我們的共鳴。

蔡總統方方面面都在替年輕人規劃設想，我們支持她的政策連任。（資料照）

我就是學貸的使用人，每個月繳兩份學貸帳單，一份是大學，一份是研究所。上個月我到北部的科學園區找工作，主管問我說，「你們高雄不是發大財了嗎？為何還來我們北部的科學園區找工作？」

那當然是因為，在韓國瑜執政的高雄市政府之下，拒絕了「橋頭科學園區」的建設，阻擋高雄年輕人能加快在高雄就近找工作的計畫，我真的不能信任韓國瑜和李佳芬能帶給年輕人什麼幸福的未來。

（高雄市民）

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