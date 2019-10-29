自由開講》「強調主權很無聊」？韓市長是不是以為自己在選特首！

◎柯嘉斯

韓市長27日出席青年論壇時，再次被與會青年問及主權及和平協議相關問題。有關和平協議，韓市長顧左右而言他，就是不願意正面回應若當選後究竟簽不簽和平協議。令人訝異的是，面對主權爭議，韓市長竟然表示「強調主權很無聊」！

令人訝異的是，面對主權爭議，韓市長竟然表示「強調主權很無聊」！（資料照）

主權究竟是什麼？在傳統政治學上一般而言，所謂主權，意味「至高、獨立、排他」的國家權力。

換而言之，主權代表了國家對內的最高性及對外的排他性，而韓市長目前正在競選的總統，正是台灣對內及對外行使主權的代表。韓市長如果真的認為「強調主權很無聊」，在你心中，總統到底一個什麼的工作？是不是對你而言，如果當選總統，你只要和香港的林鄭一樣，只需要對中共聽命行事就好？

就筆者的觀察，從韓市長競選市長到參選總統時，捍衛中華民國不應該就是你的「核心價值」嗎？

每逢韓市長的選舉造勢，就可見到身穿國旗裝的韓粉們，如同13世紀四處流竄的黃禍，橫行在城市的各個角落。穿著國旗裝的他們，甚至會大方的在捷運上高聲歌唱軍歌、大馬路上任意違反交通規則。想請問韓市長，這些韓粉們身上穿著的中華民國國旗，不正是象徵著中華民國的存在嗎？還是對於韓市長來說，國旗只是有著「紅底左上角是國民黨黨徽」的一塊布？

但是韓市長主打的主權牌可不只是「韓粉們」身上的國旗裝而已。

今年四月，當韓市長還在「夭鬼假細禮」，假裝自己是被動參選的時候，就說過，自己「不計得失榮辱，願為守護中華民國負起責任」。六月，當高雄市爆發嚴重登革熱時，韓市長不顧市民安危，除了整天責怪中央卡韓，就是在造勢場合上大喊「願為中華民國粉身碎骨」，最近更在10月10日演講時喊出，「一定要捍衛中華民國主權，堅持一中各表的九二共識」、「有必要，我一定拿槍捍衛中華民國主權」。

除了這些以「守護正統中華民國」做為號召的口號外，韓市長也早已不只一次以「守護中華民國不夠有力」為由譴責蔡英文總統，像是在10月4日時韓市長就說蔡總統是在「詐騙」，因為蔡總統執政的這三年半內「邦交國一個接著一個的斷交」。

想請問韓市長，如果強調主權很無聊，那麼韓市長你不就是最無聊的候選人？

想請問韓市長，這些韓粉們身上穿著的中華民國國旗，不正是象徵著中華民國的存在嗎？還是對於韓市長來說，國旗只是有著「紅底左上角是國民黨黨徽」的一塊布？（資料照）

當韓市長忙著操弄民粹，四處為所有和其意識型態不同的候選人貼上「不守護中華民國的標籤」時，怎麼不敢正面回答年輕人提問的兩岸問題呢？

難道對於「忠黨愛國」、「不惜為中華民國粉身碎骨」的韓市長而言，會不會在當選後和中共簽訂出賣主權的「投降協議」，有這麼難以回答，左閃右躲，就是不願意正面說出「我絕對不會簽訂和平協議」這句話嗎？

可見，韓市長根本就不是真心想要守護中華民國的主權。對於韓市長而言，他所守護的「中華民國」，僅限面對韓粉為了衝人氣用的、面對民進黨政府為了拼選舉時會存在而已，在面對中共時就消失的無影無蹤，只剩下出入中聯辦時連沙發都不敢坐滿、畢恭畢敬到屈膝的樣子。

韓市長，拜託你看清楚，2020的選舉，選的是總統不是特首，既然強調主權很無聊，不如就別選了吧！

（智庫研究員）

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