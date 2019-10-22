自由開講》民進黨抗議記者會 怎被說是「教唆犯罪」？

◎洪均乙

韓國瑜上週末「放韓假」到台南造勢，遭人砸蛋情事，成為昨日台南市議會質詢的砲火。議員王家貞直指，韓市長到訪前一日的民進黨抗議記者會，是「教唆犯罪」，認為「砸蛋事件」是有人「使弄」（sái-lōng），讓市井小民如我，忍不住在聽直播的時候撲疵笑了出來。雖然議員問政質詢有免責權，但是議會的公開直播畢竟是大家都會看到。王家貞口口聲聲說該政黨是「暴力的始祖」，實在是讓人忍不住想提筆為文、以正視聽。

先說基本立場：反對暴力的基本底線，是包括市長都同意的。當然，王議員也因此「寄予厚望」。可是影射當年「黨外運動」的街頭抗爭說成是「暴力始祖」，這個實在是不倫不類。近期，無論是國片「返校」上映、或是香港的衝突事件升溫，陸續出現「被自殺」事件，吾輩都能覺察一個獨裁國家機器的威脅壓迫，是何等恐怖。

在民主自由的價值之前，是用肉身抗爭、流血抵換而來的。在反對暴力的基本立場之餘，吾輩也不妨反思：若不是被逼倒退無可退，又何苦拿肉身當做最後抵抗的憑藉？所有的革命，形式上都是暴力，但是我們會因此去支持黑奴制度、或是殖民統治嗎？

美國為了要廢除黑奴制度，可是引發過南北戰爭的，而當初台灣拒絕馬關條約「被割讓」，也曾經軍事抵抗過日本，甚至在日本治理期間，大大小小的民變抗爭也不斷。台南市民朋友應該都知道「西來庵事件」（噍吧哖事件），因為這是臺灣日治時期諸多起事之中規模最大、犧牲人數最多的一次武裝抗爭，至今在玉井區虎頭山都還立有紀念碑。

按照王議員的邏輯，恐怕這個紀念碑也是「崇尚暴力、教唆犯罪」了。難道面對外來政權的壓迫統治，是可以無限上綱到言論自由和人權壓迫的嗎？

民進黨在韓市長到訪的前一天，開記者會表示「不歡迎」，這是屬於言論自由的範疇。而跟砸蛋事件是否有因果關係，是可以檢視的，但是未經任何查證，就直接指控是「教唆犯罪」，這不是小看了市民的獨立判斷能力，大概故意忽略了其他重要的事情。

民進黨在韓市長到訪的前一天，開記者會表示「不歡迎」，這是屬於言論自由的範疇。（資料照）

還記得當初「太陽花運動」佔領立法院的時候，國民黨也表示「那些學生是被教唆」的，好像學生自己都沒有判斷能力，背後有個龐大的陰謀來指揮學生佔領立法院。是說目前的香港衝突事件，國台辦也曾發表言論，指控是蔡英文的陰謀。這些都是小看了行動者本身的判斷力，其實是故意模糊焦點；畢竟，繪聲繪影的陰謀論，遠比正經八百的議題討論，要有感染力多了：

台灣要跟中國簽訂什麼樣的貿易協定呢？有哪些行業別準備開放呢？對台灣社會的衝擊是什麼呢？這些很重要的問題，在學生受有心人士的慫恿教唆下，就變得好像太嚴肅了。而香港回歸之後的醫療資源稀釋、洗腦教育，還有言論自由箝制很重要嗎？不如來看蔡英文怎麼遠距遙控比較有趣吧！這就是「陰謀論」的感染力。

所以，韓國瑜是不是個適格的總統候選人呢？他在高雄市長內的政績，足以說服大家支持他前進總統府嗎？這些原本很有意義的事情，放在「特定政黨教唆犯罪」之前，就只剩下造神跟對立，還有自以為中立理性的盲從。

而對於一個總統候選人而言，更需要受民眾的檢視、而不是拿來盲目崇拜的。這些「教唆犯罪」說，不但邏輯不通，而還能在意是殿堂上道貌岸然的說出來，造成輿論焦點轉移，恐怕是聲東擊西的作法，就怕候選人禁不起檢視，只好趕快幫他製造一個受害者的形象囉！

（獨立作家、自由撰稿者 ）

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