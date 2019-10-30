自由開講》批評韓國瑜即開除黨籍，那國民黨怎麼還不開除侯友宜？

柯嘉斯

國民黨在8月14日的中常會通過「禁止詆毀韓國瑜」條款，該條款的內容是「未來若有惡意攻擊、污衊總統參選人者，一律開除黨籍」。而從8月至今，國民黨已陸續開除5位被指控「韓黑」的黨員。

開除批評韓的黨員，讓國民黨成為「國瑜黨」，意思是，韓國瑜具有不可質疑性，只要對韓國瑜有所批評，無論批評的內容是真是假，國民黨都會予以開除黨籍處份。

面對這種離譜的行徑，國民黨內不但不見反省聲浪，居然還有黨籍立委表示「既然身為黨員，就須維護其他黨員、黨本身的形象，開除這些批評韓市長者的黨籍，符合外界期待，黨內充分支持」。

筆者認為，按照這個標準，那國民黨應該盡速開除國民黨籍現任新北市長侯友宜才對，因為侯友宜市長在公開發言中，不但不配合韓國瑜的造勢，還不止一次公開打臉韓市長荒謬的言行舉止。

不知侯市長這一連串公開嘲諷韓市長的行徑，再搭配侯市長遲遲不肯表態接任韓國瑜競總職務，有沒有達到國民黨開除黨籍的條件呢？（資料照）

像8月22日，韓國瑜公開表示，「在人民同意及安全無憂兩項前提下必須重啟核四」，新北市長侯友宜不久就回應，「核四廠的燃料棒已經送回美國，重啟核四是假議題」，重重的打臉韓市長。

9月，侯友宜又在公開場合表示，「如果市長每天都在拚選舉，就容易被誤解角色的工作。」被大家一致認為是在偷酸韓國瑜，「不拼市政，只拼選舉」。

10月對輔大的學生演講時，侯友宜說得更直白，他提到，「做人不要見異思遷，吃碗內看碗外」，很明顯就是在指責韓國瑜，市長當不到半年就「被動參選總統」的落跑行徑。

除此之外，侯市長在被記者問到「到底自己支不支持韓市長選總統」時說，「拚出有實力了，才有辦法說支持誰」。

不知侯市長這一連串公開嘲諷韓市長的行徑，再搭配侯市長遲遲不肯表態接任韓國瑜競總職務，有沒有達到國民黨開除黨籍的條件呢？

畢竟被開除黨籍的五位國民黨員，除了楊秋興指稱韓市長的「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」沒有公開證據支持其說法外，其他四位在「國瑜黨」認定「惡意」抹黑韓市長的說法，不過就是檢視韓國瑜在高雄市的政績及總統選戰至今所有的荒唐言論罷了，但光是如此，就足以被國民黨認定是在破壞團結、惡意攻擊「黨所提名的總統候選人」。

所以說，如果按照這個標準，侯友宜市長對韓國瑜的冷嘲熱諷，不是也符合國民黨開除黨籍的標準嗎？國民黨不是應該一視同仁、開除侯市長的黨籍嗎？反正國民黨早已淪為毫無思考能力、轉型為被韓粉神化的國瑜黨，不是嗎？

（智庫研究員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法