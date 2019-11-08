自由開講》「學貸免息」將擴大社會的不平等！

朱峻廷

最近國民黨總統參選人韓國瑜為了「照顧社會新鮮人」，提出了「學貸免利息」政策，而在受到財務相關問題的質疑時，其夫人更直接說「銀行多少也會有呆帳，反正我們政府幾千億都在浪費了」。言下之意就是：政府錢多，再當一次聖誕老公公又何妨？

但學貸免息非但無法促進公平正義，反而會妨礙原本學貸的初衷。

學貸除了保障受教權外，同時也是投資，希望在學生透過貸款完成學業之後，用自身經濟能力償還本金與利息，蘊含著取之社會、用之社會的價值。（資料照）

教育作為社會流動的基石，每一位學生都有受教育的權利。學貸的意義在於由政府出面，讓學生能夠以較寬鬆的條件申請到貸款以完成學業。除了保障受教權外，同時這也是一種投資，希望在其透過貸款完成學業之後，用自身的經濟能力來償還本金與利息，其中蘊含著取之社會、用之社會的價值。前人對於學貸系統的支持，讓後人得以繼續獲得向上流動的機會。

雖然利息補貼對於當下來說或許很爽，但是一來增加政府的財務負擔，二來也抹去了台灣負責任與回饋的文化。

另外當學貸免利息時，最直接的影響就是借貸的浮濫，並產生套利的漏洞。尤其能利用套利漏洞的，不會是原來就需要學貸的學生，而是家中經濟許可，原本並不需要學貸的學生，因為這群人的家庭才會有足夠的現金。

當原本需要用以付學費的資金被「免息學貸」付清後，他們就可以將因此多出來的錢進行投資，這些錢即便放在銀行定存生利息，也都是多賺的；這麼一來等於是拿政府的錢去補貼給富有家庭，這非但沒有達到公平正義的目標，反而更擴大了社會的不平等。

年輕人繳不起學貸的困境，歸結到底就是就業市場的困境。無謂的利息補貼非但不能幫到真正需要幫助的人，反而是拿政府的錢去劫貧濟富。蔡政府日前推出的所得稅減免，及長期的工資調漲，才能真正幫助到收入不豐的社會新鮮人，讓他們有能力自給自足，償還學貸，這才是治本的方法。

與其豪爽的大開空頭支票，不如思考該如何改善台灣整體環境來得實在。

（醫師）

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