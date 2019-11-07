自由開講》假庶民、真施壓、沒誠信的韓國瑜

夏秋聲

根據《壹週刊》近日獨家揭發韓國瑜假庶民的面具，讓大家知道韓國瑜並非在選舉後才開始高貴，而是選前就已享盡榮貴！根據媒體資料顯示：「韓國瑜2011年時，在十多年失業生涯的最後一年，也就是出任北農總經理前一年，在無業的狀況下，曾出手訂下號稱北市『南港第一豪宅』的『無雙』（後改稱『日升月恆』）其中一戶，總價高達近7200萬元」。若韓國瑜沒有這麼多的現金可以付清，當然可以貸款，但每月須償還金額至少26萬，韓國瑜這種財力雄厚的人能叫做「庶民」嗎？

此外，據說韓國瑜還跟台肥公司施壓，立委林俊憲11月6日爆料：「韓當時要求業主台肥借他2成的款項，遭台肥拒絕，不料台肥竟然『大轉彎』，把錢借給韓」。一個庶民能有這樣的能耐嗎？韓國瑜不只假庶民，還很有本事喬款項，原來發大財的人一直都是韓國瑜自己本人。

國民黨總統提名人韓國瑜被爆曾在失業期間買下台北市南港7200萬豪宅。（圖擷取自Google街景）

根據網友的計算，要買「7200萬」的房子，頭期款至少要「2000萬」，若林俊憲所提韓國瑜施壓台肥的款項二成，則相當是一千多萬，原來韓國瑜的第一桶金購屋自備款這麼「低」啊！若韓國瑜這麼善於施壓式理財，連台肥拒吞的款項最後都可以借成，請問韓國瑜與李佳芬怎不乾脆說：以後年輕人成家不必自備款，跟我韓總一樣叫建商吞了就好？反正建商幾千億千億的在賺，哪差這一點錢？

此外，韓國瑜明明說自己「失業多年，名下幾乎沒有太多財產餘裕」，然而我們可以看到韓國瑜根本是假面庶民！自己擔任北農董事長不用心就算了，每個月快三十萬的收入與特支費，住七千萬豪宅，真的好意思說自己庶民？此外根據壹週刊追查：「韓國瑜當初購入的南港豪宅，背後核心是妻子李佳芬的『貴婦購屋團』，李與兩位姐妹淘高市觀光局主秘高美蘭、台北仰德扶輪社前社長曹綺年攜手掃房，一人買一戶。」此外，包含前國民黨立委蔡正元和多位企業高層都是韓國瑜鄰居，而這些以貴婦團為首的人士還可以在韓國瑜選後接受酬庸進入高市府，真是過得超爽啊！

韓國瑜除了自己貪財又懶惰之外，更是個沒有誠信的人。例如他在高雄市長選舉主打的是庶民，裝出一副很窮酸的樣子，但光是吳敦義就幫他募了四千萬，選舉經費申報還有一億，這樣欺騙高雄市民的競選策略，也難怪會在選後就落跑高雄市長職務，立刻跳入總統大選！一個靠騙而起的高雄市長，還膽敢想再用騙的來參選總統，台灣人民真的務必要警醒！

韓國瑜用超低自備款買房，就是炒房當事人！農舍違法原來還只是冰山一角，台北炒房才是韓國瑜的代表作。這樣的假庶民，最近還對中國對台26條政策表示「樂觀其成」，又想繼續矇騙台灣人民。為假庶民、真施壓、沒誠信的人背書，就是中國國民黨這次總統大選的代表作，提名這種候選人的國民黨，真的丟盡自己顏面！

（高雄市民）

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