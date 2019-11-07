自由開講》幹嘛去學校學華語？

洪均乙

韓國瑜覬覦總統大位，忙著要他的「第一夫人」李佳芬也來造勢跑攤。哪知李佳芬沒有加到分，反倒是失言而讓人傻眼：首場「佳芬講堂」在台中開跑，主打「教育議題」，李直指「母語教育」是浪費，因為「在家就講台語」。

按照李佳芬的邏輯，那我們平常就在講華語，幹嘛還要去學校學？這個說法至少凸顯了李佳芬的兩點無知：

一，她搞不清楚「語言」跟「文字」是兩回事。

二，她沒弄懂，「日常溝通」和「文學欣賞」是不同的層次。

而這兩件事情是「語言教育」的核心，李卻在主打教育議題的場子語出驚人，讓人實在納悶：他們夫妻兩個辦學，到底是辦去哪裡了？

李在主打教育議題的場子語出驚人，讓人實在納悶：他們夫妻兩個辦學，到底是辦去哪裡了？（資料照）

在學校所受的語言教育，主要是習得文字系統的使用。千百年來，人類社會為了溝通，早就在使用語言了；而教育的普及指標，其中之一就是「識字率」。換言之，語言溝通是社會的群體驅動所致，除非是有特殊疾患（例如失聰），否則一般人不用上學，基本上就都會講話了；但是會講話，不代表語文教育不重要。

文字的使用，是文明的基礎；「歷史時代」的分野，正是文字以發明與否作為指標。而李佳芬的發言，先不論她對母語意識的缺乏，她是根本連語言教育的核心都不懂，不然如何會說出這種邏輯不通的話？要知道：有了文字系統之後，才能從日常經驗的積累，從而生成更進一步的文學作品。

用李佳芬的標準來說，只要會說話，就不用上學了。好像我們現在使用的還是「之乎者也」一般、完全無視文明的累積，是如何憑藉著文字的基礎，慢慢演進而來。那些穿越古今、扣人心弦的詩詞歌賦，絕對不是單單「會講話」，就能夠藉由單純閱讀而能理解的。從「小學」（經學）的音韻訓詁，到經史子集的各種思想辯證，這都是教育的內涵；從這個角度來看，單純的日常語言溝通使用，其實是實用，但是淺薄得可以。

李佳芬或是無心之失，但只要未受過文化的薰陶，很多都是「夏蟲難以語冰」。我無法接受，我國有一天會有可能出現這種程度的「第一夫人」，因為她就代表了我國的國民素質；而如此毫無深度的發言，對照起我們悠久的歷史文化（無論是四百年或五千年），不但令人啞然失笑，在國際上也有可能會貽笑大方。

不過，比起李佳芬的失言凸顯出己身的無知，韓國瑜自己一方面標榜重視教育，一方面卻又刪減教育預算，好像也不算什麼了。反正韓國瑜口口聲聲重視教育，卻削減教育預算，擺明了就是不重視教育專業，標準的「又要馬兒好、要又馬兒不吃草」。這對夫妻倆倒也志趣相投：一個沒有教育內涵、一個不重視教育專業，正好夫唱婦隨；只是可惜了我國的教育願景，竟然會有可能要交託到這種人的手上。

（獨立作家）

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