自由開講》國民黨不分區立委名單將引發內部造反？

顧貯拳

日前中國國民黨中央公布了史上最驚人的「夢幻不分區立委名單」，充斥派系分贓，親吳金主的論功行賞，向中共交心的親共政客和跑去中國聽習近平開訓的腐化退將都名列其中。婦女名單中，多數人都是以夫為貴而名列在內，根本違背婦女保障名額初衷。尤其黨主席吳敦義即使被譏被罵，也堅持把自己列入安全名單中，更是令人拍案驚奇。吳敦義這等離譜的操盤行徑，連親國民黨的多位學者與媒體人都氣憤不已，恐怕國民黨還未真的敗選，黨中央門口的「八德夜市」已經準備提早開張！

吳敦義的操盤，連親國民黨的多位學者與媒體人都氣憤不已，恐怕國民黨還未真的敗選，黨中央門口的「八德夜市」已經準備提早開張！圖為羅智強13日清晨於國民黨中央黨部門口「靜坐抗議」黨的不分區提名。（資料照）

若一一檢視吳敦義精巧操盤下的不分區立委名單，即可瞭解為何會引來黨內滔天巨浪。首先，排名第一的葉毓蘭雖是警大退休教授，但經常在媒體上贊成警察公權力應該強硬介入社會議題，將民主國家的正常抗爭活動扭曲詮釋。例如她表示，「眼看太陽花扶植的港青在香港的抗爭，越演越烈，而世界各地也紛紛效法港式暴動。」既不理解港青為何上街頭抗爭，還扭曲成是太陽花扶植煽動，簡直莫名其妙！

葉毓蘭甚至在臉書上形容香港學生：「戴口罩穿黑衣，拿著汽油彈攻擊警察，朝著鐵軌丟石頭，在搗毀地鐵站時哪像還沒長大的孩子，而是殺紅了眼朝死裡打的暴徒。」還為港警講話：「昨天港警真的開槍，差點把一個高二男生斃了。但是隔岸觀火的我們千萬別跟著陸委會譴責『執法過當』。」這種人進入立法院內政委員會，會怎麼處理警察預算？不問可知。她的附中、挺港警暴力的心態，令人不寒而慄！

備受非議的退役中將吳斯懷名列第四，更讓人傻眼！他於2016年11月與32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，恭聽習近平訓話，還起立致敬，高唱中國國歌，這種敵我不分的失格軍人，不僅愧對國家，未來若進入立法院國防外交委員會，國人不擔心他洩漏國家機密預算？不會刻意杯葛保衛國家的軍購案嗎？

曾經指花為蕉的前立委邱毅，近年來根本常住北京，在央視「為匪宣傳」！因為他不只唱和共產黨對台政策，胡亂批評台灣政局，最驚人的是，邱毅還在微博上慶祝中共國慶，並「為習近平先生的振聾發聵感動不已，相信只要稍具頭腦良心的台灣人民，都會認識到兩岸統一的必然大勢。」這長期被央視奉為上賓的台灣過氣政客，國民黨為什麼把他放進不分區安全名單？這是中共的意思嗎？

其他被排入安全名單的女性，不是高雄前派系大老之女，就是傳言為吳敦義夫人的姊妹淘，大多是生面孔，缺乏知名度，或是因夫或因父而貴。例如救國團主任葛永光的妻子既沒公共經驗，連網路資料都少到可憐，這能看嗎？

不待外界批判，國民黨內部就已經炸鍋了！但吳敦義似乎鐵了心，他圖的是自己的利益還是團體的利益？當到副總統的人了，還在為自己打算，圖謀立法院長一職，徹底輸了格局。現在連韓國瑜的搭檔張善政都看不下去，脫口說出要選民「政黨票改投民眾黨」！

吳敦義要小心了，不要忽視黨內的反彈，說不定選前就得被迫辭職，國民黨大勢不妙了！

（政治評論者）

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