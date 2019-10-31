自由開講》吳敦義打算做中國國民黨最後一任黨主席？

夏雨笙

由於立委選舉之登記日將至，預計國民黨即將提出不分區立委名單，由於我國選舉制度有女性保障名額，因此男性不分區立委名單格外重要。根據媒體報導，國民黨不分區立委安全名單的男性前六名分別是：「黨主席吳敦義、立法院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權及台南市黨部主委謝龍介。」

然而，此名單一出，卻引來國民黨台南市立委參選人蔡育輝今天痛批：「這種名單國民黨一定會完蛋」、「我們區域立委參選人真正得去跳海了」。包含前國民黨台北市長候選人連勝文、台北市議員徐弘庭等人都出面痛批這份名單實在是無法見人。不只政治分贓氣味太重、缺乏年輕人亮點，更讓整個黨的格局成了「只有利益沒有問政」，這對國民黨長遠發展而言，都是極為不利！

國民黨主席吳敦義因黨籍不分區立委提名名單備受黨內抨擊。（資料照）

國民黨會規畫出這樣的名單，吳敦義黨主席必須負最大的責任。正是他以公害私，心中只有個人利益沒有國家利益，不知道國民黨若要勝選、爭取民心，需要的是什麼？反而整天只問自己想要什麼！以這份名單來說，吳敦義顯然要的，就是在讓韓國瑜成了光棍落選人之後，自己還能在國會呼風喚雨，甚至拿下立法院長。

吳敦義的精心布局，自以為天衣無縫，完美無瑕，然而機關算盡，根本只會讓人感受到對國民黨無恥的分贓醜態感到作嘔。從國民黨總統初選開始瞎搞，再到吳自己不敢選卻又卡朱，甚至不惜確保自己實力修改黨章，為黨政合一的執政基礎添加變數，所有的種種，再到這份黨內已經流傳開來、不堪聞問的不分區立委名單，吳敦義是打算做中國國民黨最後一任黨主席嗎？

吳敦義喜歡經營小圈圈，但大家會質疑，立法院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨就憑著吳敦義的關係就可以當不分區立委嗎？吳敦義是在為自己打算還是為國民黨打算？國民黨內都沒有人了嗎？青年人才呢？

吳敦義主席的作為，讓人看穿國民黨不過是一個爭權奪利的政黨，對選民而言，真是醜陋不堪！吳敦義不要自以為身居主席大位就一切可以自己獨斷獨行，不分區立委名單一公布，說不定黨內會有人帶頭造反，吳敦義可能還沒當選不分區立委，自己的黨主席職務就先不保了。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法