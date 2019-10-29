自由開講》提名陸配當立委 國民黨將坐實中共代理人之名

◎崔少哲

總統、立委大選將至，長期以來國民黨跟中國大陸高層的關係，都會成為選舉討論的議題。尤其，今年大選適逢反送中議題紛擾，已經觸發民眾對大陸的敏感神經。

然而在此情況下，國民黨即將上場的不分區立委提名，竟傳出有意提名現任昆明台商協會會長、也是陸籍配偶的勤彭蓁進入安全名單，著實讓人匪夷所思。

國民黨即將上場的不分區立委提名，近日竟傳出有意提名現任昆明台商協會會長、也是陸籍配偶的勤彭蓁（中）進入安全名單（網頁截圖）

姑且不論勤彭蓁究竟是何方神聖？但勤彭蓁能在對岸當台商協會會長，想必與大陸的政商關係不差，在無法確認勤彭蓁背景或清楚交代其政商關係之前，貿然提名為不分區，恐無法讓臺灣民眾信服。

首先，我們先從媒體報導中來瞭解勤彭蓁，當勤彭蓁有可能擔任不分區的消息傳出後，陸續有特定媒體對勤女作專訪，但其中也出現許多矛盾之處。

第一，媒體稱勤女在台生活已20年，但勤女卻說公婆都在台灣，還是希望可回到台灣，可見勤女應長期居住於對岸，與台灣這片土地關係不深。

第二，勤女說計畫鮭魚返鄉投資，那為何多來從未見旗下企業申請投資臺灣？

另外，就務實面而論，目前我國的立法委員，會期間不論身在哪個常設委員會，都可以向行政單位要求提供問政資料（含機密資料）、可跨立法院八個常設委員會質詢（含機密會議）、可以進行審查預算（含機密預算）。講到這邊，相信部分讀者已經瞭解跟對岸政商關係如此緊密的陸配，擔任我國立法委員，對臺灣整體風險性有多大了。另外，再試想未來立法院審議對大陸地區之相關法案或勤彭蓁提出相關對陸法案，都會遭民眾質詢背後動機。

筆者在此必須聲明，臺灣是一個多元包容的國家，我們不反對新移民進到立法院為移民群體發聲。不過，在兩岸政治問題尚未解決、對岸不放棄武力犯臺的情況下，臺灣的立法機構出現一位跟對岸政商有高度關係的陸籍配偶擔任立委，洽當嗎？相信民眾自有公評。

至於國民黨，如果真的要下這步險棋，我們也只能說國民黨真的覺得自己票太多。未來，國民黨將永遠被貼上中共代理人標籤。

（上班族）

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