自由開講》草包韓又在唬爛了！？

◎鄧鴻源

距離2020總統大選不到百日，國內六大工商團體之一的中華民國工商建設研究會，8日舉辦「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」成立大會，國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義皆到場參與。

韓國瑜表示，2020大選國民黨若慘敗，將被民進黨以各種手段抄家滅族，而台灣可能被一黨專政。他還說小英「鎖國」，經濟才會這麼差，並說明年若輸，中華民國將亡國，一如以往國民黨各級候選人所說的廢話。

韓國瑜表示，2020大選國民黨若慘敗，將被民進黨以各種手段抄家滅族，而台灣可能被一黨專政。（資料照）

網友紛紛表示：「草包身邊的人都阿里不搭的垃圾，除了憨粉，國瑜講的話還有誰會相信？」「打破一黨專制政，將台灣帶向民主的正是民進黨。」「民進黨在阿扁時期執政8年，現任蔡英文也執政4年了，國民黨有被抄家滅族嗎？」「為何老是為了勝選而去撕裂族群，顛倒是非黑白？」「你這種咖也想當總統？想想你背信棄義遺棄高雄市民，又如何能讓選民相信你呢？」

其實誰才是對民主人士與無辜民眾炒家滅族？誰才是長期搞一黨專政？韓國瑜不知道嗎？是否故意裝傻？例如，六張犁的亂葬崗與馬場町的萬人塚紀念碑，到底是誰的「傑作」？

眾所周知，兩蔣時代對可疑人士的迫害，可說無所不用其極，連孕婦也被國府特務打到流產昏死過去，甚至有小女孩待養的年輕母親，也在獄中被特務從小孩手中以暴力搶走後拖出去槍斃，讓人母女天人永隔，其手段之殘忍，心腸之毒辣，前所未有，實乃人神共憤！

她叫丁窈窕，一位在白色恐怖時代被中華民國殺害的媽媽，在獄中被特務從小孩手中以暴力搶走後拖出去槍斃，讓人母女天人永隔。（維基共享）

在白色恐怖時期，小蔣當特務頭子，到處抓可疑人士，寧可錯殺一百，也不放過一人。老蔣則當終審太上法官，可以將政治犯輕刑者改判為重刑，重刑者改判為死刑，有如明朝的朱元璋，警總與調查局等特務單位則有如明朝東廠。反觀小英的黨產會與促轉會，除了沒收國民黨不法產並恢復受害人名譽外，有誰被抓、被起訴、被關或被殺害？



不知有多少無辜的中國人與台灣人死在他們手上，他們搞得人家妻離子散，家破人亡。至今兩蔣還被他們當「偉人」，還要民眾尊敬他們，簡直將民眾當「裝肖維」。

論鎖國，沒有人比兩蔣時代更鎖國，老蔣是一天到晚想要反攻回去消滅人家，從不在乎會因此激起中共報復，置台灣民眾安全於不顧。小蔣則是嚴守「三不政策」–不接觸、不談判、不妥協。無論是阿扁或小英執政，人家有如兩蔣這麼野蠻與頑固嗎？近年來，小英面對中共的一再霸凌，如軍機與軍艦繞台示威，在國際上不斷打壓台灣的生存空間，小英只是說幾句話捍衛自己國家主權與尊嚴，就成了國民黨所謂的「挑釁」？那麼國民黨對兩蔣的野蠻與頑固又應怎麼說？

近年來，小英面對中共的一再霸凌，如軍機與軍艦繞台示威，在國際上不斷打壓台灣的生存空間，小英只是說幾句話捍衛自己國家主權與尊嚴，就成了國民黨所謂的「挑釁」？（蔡英文臉書）

韓國瑜不提也罷，提了反自曝其短，讓人不得不揭發該黨以往種種骯髒的歷史，可說是罄竹難書。一堆圍繞在其身旁的嘍囉們，難道不覺得難為情嗎？畢竟草包韓無知也罷，其身邊那些所謂「有學問」的國政顧問團成員，難道也與韓草包一樣無知嗎？

韓國瑜還說，工商界對台灣發展貢獻良多，在台商身上看到了不起的精神，「密克羅尼西亞一個小島上，20多年前，那個島女孩子不穿上衣，路人看到陌生人還會拿石頭來丟，非常非常原始，做夢也沒想到，台灣人會在上面開工廠，這是不可思議，像這種故事，在台商身上真的讓我們為之感動，台商真的是了不起。」可見台商不一定要到中國發展，台灣應向世界開放，而非只能鎖在中國，韓某是否自我打臉？

韓草包不只「無知」，而且近乎邪惡，舉手投足，張牙舞爪，滿面猙獰，口吐髒話與仇恨語言，煽動族群與社會對立，並自認是孫某與兩蔣的「傳人」，且韓混在黨國不分的國旗上印上所謂「韓家軍」標誌，以及草包韓的芻像，有如當年納粹黨，這種不學無術、只會煽動仇恨與對立的草包若掌權，很可能成為「台灣的希特勒」。

在國外，如此曾經嚴重殘害人權的政黨，早被視為非法政黨給予取締了，如德國納粹黨早已消失無蹤，所有否認納粹罪惡的人都要被起訴與判刑。如今國民黨還在台灣胡搞亂搞，企圖將自由民主的台灣鎖進獨裁專制的中國，讓台灣變成第二個香港，而草包韓居然也敢一再以恐嚇方式威脅民眾再給他們執政機會，民眾能同意嗎？

平心而論，如果沒有民進黨先烈先賢的奮鬥與犧牲（如美麗島人士的奮鬥，以及陳文成與鄭南榕等人的犧牲），台灣現在極可能還是國民黨專政，正副總統仍然由萬年國會的萬年老賊在「選舉」，社會與校園沒有自由民主可言，研究生到國外找資料做研究會被國府以「叛亂罪」起訴。在國民黨一黨專政下，其不法黨產與高官家產將越積越多，普通國民與老農沒有年金，勞工退休金更少捯可憐，多數只能像牛馬做到死，而一堆國民黨高官與高級軍公教卻都能「吃香喝辣」，爽到死為止。

小英已經「專制」四年，中華民國亡國沒？有鎖國沒？經濟有比馬某執政時期差嗎？除了沒收國民黨與婦聯會不法黨產外，有誰被抄家滅族？國民黨與婦聯會那些黨產難道不是剝削民眾以及沒收日產所得嗎？小英的黨產會將其沒收還給國家與人民有錯嗎？促轉會恢復以往受國民黨政治迫害者的名譽不應該嗎？至今又有哪一位國民黨加害者或密告者受到起訴？

除了沒收國民黨與婦聯會不法黨產外，有誰被抄家滅族？國民黨與婦聯會那些黨產難道不是剝削民眾以及沒收日產所得嗎？（資料照）

總之，國民黨與草包韓應該正視自己邪惡的歷史，代獨裁者向所有受害者下跪、懺悔，而非整天以充滿仇恨的語言，疾言厲色抨擊捍衛台灣主權與人權的小英，否則將被有良知與正義感的台灣人所唾棄並拋入歷史的灰燼中。

（大學教授）

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