自由開講》前主席跑去談統一，吳敦義怎能拒絕表態？

◎李柏翰

國台辦主任劉結一7月4日表示，他已與前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明、立委高金素梅等人，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識。

劉結一宣稱與洪秀柱等人達成的這項共識，無疑是在落實中國國家主席習近平所提的「一國兩制台灣方案」，而中共與洪秀柱等人談判的過程正是中國口中所提的民主協商。

劉結一說，6月以來已經和洪秀柱、郁慕明等人談妥統一共識。（中央社）

面對這樣的爭議，國民黨現任主席吳敦義卻僅表示，「我不曉得這件事，我沒有評論。」但筆者認為，吳主席面對這件事情不能僅是鴕鳥心態，應該更積極的主動表態才可以。

理由很簡單，首先，洪秀柱是國民黨的前主席，更幾乎成為國民黨2016年的總統候選人，雖然最後因換柱而未被提名，至今，她在黨內仍具有代表性，也還有影響力，既然如此，洪秀柱這次赴中的言行就具備相當的分量，不像一般個人黨員，國民黨沒有理由漠視乃至切割？

再言之，就是因為洪秀柱前主席不是一個普通的國民黨黨員，中共國台辦才會重視她，和她民主協商並達成統一共識，這是一件十分嚴重的事情，除了會傷害國民黨的形象，更有可能會被誤會這是國民黨在玩兩手策略。

過去，民進黨前黨員吳子嘉正是因為和中國走得太近，多次赴中國開會，會見中共高層，言論也極具親中色彩，所以被開除黨籍。國民黨口口聲聲說自己反對一國兩制，甚至黨主席吳敦義因為主張「一個中國，各自表述」而被中共封殺至今，洪秀柱既然接受了習近平的「一國兩制，台灣方案」，這個行動理應被視為對國民黨的形象有害才對，也與國民黨現行的政治主張有所扞格，國民黨吳主席不表態，難道是默認洪秀柱這種統派主張嗎？

國民黨吳主席不表態，難道是默認洪秀柱這種統派主張嗎？（資料照）

再來，洪前主席本次赴中參與「推進祖國和平統一進程」，若是代表中國國民黨前往的，則該行為會違反兩岸人民關係條例第9條，依據人團法第58條，或根據政黨法第26條，觸法者最重可予以解散政黨。

若僅是個人前往中國參與「民主協商」，和中國達成協議，則會觸犯刑法113條，「未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定」，可處五年以下有期徒刑或併科五十萬元以下罰金。

因此，吳主席面對洪前主席惹出的爭議，無論是為了避免國民黨違法，或是為了捍衛國民黨「反對一國兩制」的政治主張，他都應該要積極表態，否則，除了可能會陷國民黨於法律危機中外，更等於國民黨變相承認一國兩制，如此玆事體大矣。





（台北大學法律研究所）

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