自由開講》請國民黨吳主席，放棄陷台灣於不義的投降協議

◎顧貯拳

國民黨主席吳敦義日前拋出，假若2020年勝選之後，將考慮和中國簽訂和平協議。我們慎重勸告吳主席，如果網路聲量過低，民意支持度不高，這都非世界末日，畢竟您也曾為一國之副元首，千萬別打投降協議登堂入室，讓台灣人民前途葬送在中國共產黨手中。

國民黨主席吳敦義（中）日前拋出，假若2020年勝選之後，將考慮和中國簽訂和平協議。（資料照）

國民黨打從2008年開始，便由時任總統馬英九開始倡議和平協議，2012年欲連任總統時又再度拋出兩岸和平協議。和平協議事實上，按照國際規範，就是停戰協議，與和平條約有相當大之差別。尤其和平協議之簽訂，該怎麼簽？怎麼定位兩岸關係？是否要承認兩岸是處於1949年以後中國內戰的遺緒？中共願意接受自己成為不完整的某大陸地區政權嗎？以上種種問題不想清楚之前，我們都不樂見國民黨與中國談甚麼和平協議。

當然，在世界上，沒有人會討厭和平。但和平該怎麼來？是以條約而來？還是以實力而來？前英國首相邱吉爾，在最近著名電影＜最黑暗的時刻＞當中，曾與當時主張和平的內閣大臣有激烈的交鋒。當時主和派大臣認為，德國擴張有侷限，希特勒必定深知其短，應該趁此良機與希勒勒簽訂和平協議，換取英國喘息空間。

邱吉爾當時即便面臨英軍在歐洲大陸節節敗退，連敦克爾克大撤退的奇蹟還未發生前，全英國已經陷入恐德症候群當中。但邱吉爾只表示，「和一頭想吞併你的野獸談和平，他只會把你生吞活剝，根本不會有和平到來。」事實也證明，若英軍沒有在敦克爾克大撤退中展現不屈不撓的勇氣，一旦簽訂和平協議，德軍恐怕只會利用英國的良港，從大西洋長驅直入染指美洲。而拒絕和平協議的結果，是英軍藉著英吉利海峽的天然守備，德軍苦無登陸之策，只能望洋興嘆。

前英國首相邱吉爾。（圖擷取自網路）

台灣同樣的，有先天台灣海峽守著，有全世界防空密度數一數二的飛彈，有世界頂尖的防空預警雷達，中共至今忌憚不敢來犯，擔憂的是苦戰而無法獲勝，絕非因為愛好和平而來。尤其國民黨早和共產黨簽過雙十協定，若1945年這張紙有效，即便美國在背後當強有力的監督調停者，國共都仍大打出手，現在台灣又憑什麼和中共談和平？只有一種可能中共會接受和平，就是「一國兩制，下跪投降」。

歷史上多數的和平協議都如廢紙一般，真正維繫和平者靠的是實力。兩韓沒有大規模武裝衝突，是因為美軍駐韓。中共沒在1949之後犯台，是因韓戰第七艦隊巡守台海，美軍大規模駐台，中共忌憚美國實力而不敢雷池一步。至今美國的臺灣關係法仍授權美國政府關切台海安全，臺灣關係法才是兩岸和平真正的關鍵法律。兩岸若早簽兩岸和平協議，美國又能在海峽中扮演甚麼角色？無法拉美制中，台灣極難獲取和平。

看看西藏、新疆、當年的南越，和平協議不會帶來和平的。真正的和平必須靠自己努力，自重者別人才不敢輕侮。台海和平是國際共同努力的結果，奉勸吳主席及國民黨能睜大眼，別因為一己之私，葬送台灣人民的前程。

（研究所碩士生）

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