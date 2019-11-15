自由開講》蔣萬安聲援港民是一種政治投機！

◎劉欽陞

國民黨立委蔣萬安，在夜深人靜的時刻，忽然大動作在臉書發文聲援香港，並指出：「香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。在台灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。」蔣萬安終於發聲聲援香港，當然是好事，問題是蔣萬安說一套做一套，鍵盤挺香港，表決挺中國，從他在國會否決抗中保台相關法案就可以知道。

過去半年，台灣面對中國習近平「一國兩制台灣方案」的強大威脅，陸委會等國安單位遂提出諸多法案，全力抗中保台，但中國國民黨立法院黨團卻一律封殺，包含：5月7日三讀的「刑法部分條文修正案」、「國家機密保護法部分條文修正案」、5月31日三讀的「兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案」、6月19日三讀的「國家安全法部分條文修正案」，以及7月3日三讀的「兩岸人民關係條例部分條文修正案」，合稱國安五法，目的是防範中共對台滲透，身為台灣人，只要為敵服務，一律重罰，但蔣萬安在表決時卻通通反對。

當中國國民黨提名一個乖乖聽習近平訓話的退役中將吳斯懷擔任不分區立委時，蔣萬安委員為什麼不反對？因為蔣萬安真正的立場是反對立法嚴懲參加中共解放軍活動的退役將領。嚴懲國安人員洩漏機密給中共的法案涉及國家安全，蔣萬安委員通通不贊成。我們真不知道，蔣萬安怎麼能一邊用鍵盤聲援香港，說民主自由憲政體制不容任何破壞及妥協，還可以反對政府保護台灣現行憲政體制的保台立法呢？

我們真不知道，蔣萬安怎麼能一邊用鍵盤聲援香港，說民主自由憲政體制不容任何破壞及妥協，還可以反對政府保護台灣現行憲政體制的保台立法呢？（截圖自打馬悍將粉絲團臉書）

蔣萬安不乏言論自相矛盾的惡例，例如，他在立法院連署刪除勞基法84-1的限制，侵害勞工權益，卻在華航空服員勞工的罷工現場演出關心勞工的戲碼。在勞權立場上言行不一，被網路嘲諷是「萬安演惜」，顯示蔣萬安根本就是一個投機政客。

我們更擔心的是，蔣萬安的父親是國民黨高官退休、曾任國民黨榮譽副主席的蔣孝嚴，目前還是「中國台商發展促進協會」理事長，據說一通電話可以直通中國省委書記辦公室。蔣萬安聲援香港是真的嗎？他敢譴責國民黨親共的不分區立委名單嗎？他的政治立場不會受他的父親影響嗎？

像蔣萬安這樣政治態度搖擺的人，在國民黨內還有朱立倫與江啟臣等人，表面上為香港人民發聲，實際上卻又在國會做出與中共利益吻合的表決，這樣的虛偽行徑比起明目張膽的親共分子更讓人憂心。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法