自由開講》李孟居的「被送中」，證明「反送中」的絕對必要性！

◎南方客

旅遊香港、失聯三週的台灣商人李孟居，日昨（11日）終於得到中共國台辦發言人馬曉光證實，已經遭他們拘捕。這個訊息雖然令人驚駭，卻並不意外，兩年半前的李明哲事件，即是明例。

「被失蹤」的兩位李先生，中共給的罪名都是「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，多麼抽象空泛且無所不包的罪名啊！他們手無寸鐵沒有武器，更沒有群眾組織，要如何從事「危害國家安全」的犯罪活動，筆者還真想像不出來。難道只因為在line上面發幾則批評言論或傳幾張解放軍照片，就足以「顛覆國家政權」嗎？習大大政府竟如玻璃般脆弱嗎？堂堂200萬的強大解放軍會被一張照片揭露所擊垮嗎？還是習皇帝為了讓關切中國人權的人士個個閉嘴，必須採取羅織罪名、禁錮人身，以收「殺雞儆猴」之效？這跟昔日黨國體制下的台灣228大屠殺、白色恐怖，真是如出一轍，國共兩黨還真是系出同門的攣生兄弟，難怪最近十幾年會這麼麻吉呀！

兩個拿台灣護照的台灣人（非中華人民共和國的國民），在香港旅遊，竟先後遭中國政府非法拘捕，至少說明了兩個事實：

一、中國不是法治國家，任何國籍的人（不論族籍是否為華人）都可能在入境中國時，被自由心證扣以莫須有的罪名而遭拘捕。今年一月在廣州入境中國被捕的澳洲籍華人作家楊恆鈞（其妻曾是力挺中共的五毛黨「網紅染香」），他在2011年也曾在廣州失聯許久；他的博士導師馮崇義，在澳洲工作二十餘年，具有澳洲永久居留權，2017年也曾在廣州被限制出境，引起澳洲政府的關注；今年五至七月，除了加拿大籍前外交官康明凱、加國公民麥可先後被拘留，還有多名英國人被捕，他們是瑞士英孚教育（EF Education First）集團的教師；更早的2015年，幾個香港銅鑼灣書店的經營者（包括創辦人林榮基）都先後在中國境內或一入深圳即被捕…例子太多，無法枚舉。我們只能說，入境到沒有法治的中國後，是否能平安出境，得憑造化。

二、「一國兩制」的破產：中共早已視「一國兩制」為無物，任何入境香港的人（尤其是台灣人）都可能以「危害國家安全」的空泛罪名「被失蹤」到中國去坐牢，審判只是形式，罪名、刑期由他們任意判定。2017年經香港到中國，一入深圳就「被失蹤」的台灣人李明哲就是顯例，現在又加上李孟居，但，我們不確知是否還有其他案例。

更可怕的是，中共的魔掌甚至大膽伸到別的國家，在境外綁架異議人士，幾年前在泰國曼谷被綁架的瑞典籍華人桂民海即是，還有多起其他在海外「被失蹤」或「被自殺」的例子。

經過前述這麼多可怕的事例，尤其是最近的李孟居「被失蹤」事件，筆者深切的體悟是，香港「反送中」運動，不但具有正當性，而且有其絕對必要性；否則，某一天突然莫名奇妙地、不知原因地從人間蒸發的，說不定就是你，說不定就是我。

最近的李孟居「被失蹤」事件，筆者深切的體悟是，香港「反送中」運動，不但具有正當性，而且有其絕對必要性！（資料照）

現在，台灣人還認為香港「反送中」跟自己不相干嗎？還要跟那毫無台灣認同、主張兩岸統一、口吐粗話的黑道草包，或那個「參選是為了搶救中國龐大事業」的果凍嗎？那麼，你我未來都可能跟今日的香港人一樣被武警打得頭破血流！

三年級後段班的筆者，曾被黨國教育洗腦且中毒極深，解嚴後幡然覺悟，經過二三十年的努力，才算清毒成功（清腦中的思想之毒，不是戒海洛因之毒！我可不是自稱「被黑吸毒」的爬樹市長喔），如今絕不再相信那昔日高唱「消滅萬惡共匪」、今日卻「緊抱中共大腿」的邪惡詐騙政黨了。

（大學退休教師）

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