自由開講》彰化縣政府卡住員林龍燈公園 地下滯洪池的興建

◎張志超

員林龍燈公園滯洪池在彰化縣政府的規劃下，採用全面開挖《池塘式》的方式來興建。該滯洪池對於附近低窪地區積水的情況，只能改善到66%的程度；換句話說，該滯洪池的防洪效益不佳，遇到下一次強降雨時，該低窪地區仍將會淹水。除了防洪效益不佳之外，縣府方案還刪除了現有的休閒設施，並且劣化了所有的運動設施。於水患期間，民眾有著溺水的顧慮。於水患過後，還有消毒、防疫等問題急須處理。

員林龍燈公園休閒與運動設施。（作者提供）

鑑於縣府方案有著太多的缺失，龍燈公園附近居民研擬了一個兩全其美的方案，並建請縣府採用民眾所聯署的方案。此一完美的方案，係採用《地下水箱式》的方式來興建滯洪池。此一滯洪池所需要的工程經費大約為3.6億元。現已經核准的1.7億元經費，可先行應用在第一期工程上。不足的款項，已有立法委員願意代為向中央政府爭取，並將它用於第二期工程上面。工程完工之後，除了可以完全解決淹水的問題，並且公園地面上原有的設施，也可以完全的被保留下來。更不會有民眾溺水的顧慮及災後消毒、防疫的問題。

本年11月7日下午，民眾代表前往彰化縣政府參加陳情說明會。於會議中，縣府人員對於該案防洪效益不佳的問題，避而不答；換句話說，彰化縣政府無視於人民淹水的痛苦，而根本就不想徹底的去解決人民淹水的問題。除此之外，該縣府人員對於民眾溺水的顧慮，也是避而不答。這種事不關己，並視人民性命如草芥的傲慢政府，實在令人髮指。

更過份的一件事就是：於該次陳情說明會中，彰化縣政府在未經評估分析之前，居然隨便捏造一個數據，浮誇的說興建《地下水箱式》的滯洪池，需要花費新台幣9.84億元。此一金額為相同蓄水容量滯洪池所需工程經費的2.5倍。縣府欲藉此誤導視聽，將該案推向一個不可行的方案。當民眾代表要求縣府將該金額的計算方式提供給民眾們參考。縣府竟然以羞辱的口吻回答說：『就算提供給你們，你們也看不懂！』

本文作者在很痛心的情況下書寫此文，其目的是想告訴民眾：如此一個因循苟且，敷衍塞責，並視人民性命如草芥的地方政府，應當被人民所唾棄。

（逢甲大學土木工程學系教授）

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