自由開講》庶民面具被撕下後 韓國瑜的真面目是小丑

李國豪

在台灣啟動民主轉型後，人民普遍擁有參選權利，可透過選舉取得公職身份，此一制度轉型造就許多故事，讓平民有機會在一夕之間變身民意代表。在諸多案例中，就屬韓國瑜的崛起過程最為戲劇化。

他自軍中退伍後，靠著鐵藍選票成為立法委員，之後歷經一段時間消沈，還能爭取到北農總經理位置，重點是他根本對果菜運銷一竅不通，卻還能長期待在這個位置上。之後的故事就更曲折離奇了，明明家裡是雲林望族，還透過經營貴族學校賺進大把鈔票，卻成功把自己包裝成清貧庶民，並在逆轉贏得高雄市長大位後，更碾壓藍軍眾多菁英，成為總統候選人。

台灣民主轉型造就許多平民一夕之間變身民意代表。在諸多案例中，就屬韓國瑜的崛起過程最戲劇化。（資料照）

說了這麼多，筆者想表達的是，韓國瑜絕對是台灣選舉史上的最大驚奇。但重點來了，為什麼他能夠一路竄起呢？這個路徑宛如搭直升機一般，毫無阻礙地扶搖直上，肯定有什麼重要因素左右這段過程，也值得我們探討。若是他沒有特殊之處，大概早就如同時期的政治人物一般，被政治浪潮所淘汰了。

直到總統大選的日期逐步逼近，隨著選戰對峙的節奏加速，在這段競爭的過程中，筆者逐漸發現了真相，也就是在庶民的面具被撕下後，其實韓國瑜的真面目是「演員」；正是因為他夠會演，所以才能夠一步步取得政治高位。但如果只有演技，而沒有實際內涵，那終究只是個政治小丑而已。

過去一段時間，因為眾人對韓國瑜不夠熟悉，所以彷彿霧裡看花，不知道這個政治人物的真面目，但近來的「廁所門」以及南港豪宅事件，像是壓垮駱駝的最後一根稻草，將他的真面目徹底揭穿。

韓國瑜陣營對外表示桃園警方以「行政中立」為由，拒絕韓國瑜前往派出所如廁，結果監視器畫面曝光後，發現韓國瑜車隊當天直接通過龍岡所前並未停下，也無借用廁所被拒一事。此外，這幾天週刊爆料指出，韓國瑜在失業期間竟然還能買進7200萬豪宅，而且還疑似施壓台肥借貸1400萬，請問失業者要如何負擔每月30萬的房貸呢？一般庶民能夠神通廣大到施壓台肥高層嗎？

綜觀各國的選舉史，最有名的「演員總統」非美國總統雷根莫屬。他不只是電影和電視節目演員，更是美國演員協會的領導人。但雷根最為人稱道的，是他的四大經濟政策，避免了龐大預算赤字可能引爆的經濟危機。

但韓國瑜就不一樣了，他毫無實際的政策建樹，從頭到尾就只是個愛演戲的丑角，況且他的演技也不像雷根那般專業。起初民眾覺得韓令人有新鮮感，所以願意接納這位充滿個人風格的政治人物，但隨著總統大選逐漸走向終點，台灣民眾逐漸發現一個重要事實，那就是：把韓國瑜的庶民面具扯下後，其真面目也不過就是個政治小丑而已。

（高雄市民）

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