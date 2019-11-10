自由開講》反輕軌進老街！

◎張裕華

政府施政的目的為的是造福人民，福利國家社會。但很弔詭的事，新北市捷運局計劃在淡水老街鋪設輕軌鐵路，將大眾運輸車輛，貫穿老街。筆者在淡水老街出生，成長，雖然現在旅居國外，但對於淡水老街有一份不能切割的感情。

看到這數十年來淡水老街的起落興衰，因著獨特的地理，人文，歷史，及在地名產，如今係國內外最有名的觀光景點之一，雖只有6米寬的道路，但每逄假日整條街道擠滿人群，車輛根本無法通行。這十多年來，每逢假日，地方政府甚至把道路入口設栅，禁止車輛進入。老街居民都同意交通管制，因為這是合理的措施，碓實觀光客及人群把整條老街都擠滿了。

但是在計劃要把輕軌電車開進淡水老街此事，新北市政府卻違反常理，如果輕軌電車貫穿老街的工程計劃付諸實施，原來觀客人群，將無容身之空間，危機四伏，遊客人群將跑光光，好不容易在地商家努力經營，名揚國內外的淡水老街將毁於一旦，而且淡水獨特的三百餘年歷史文化街景將被破壞殆盡。因此淡水老街居民，强力反對輕軌進入老街，並且組織向各有關政府部門及民意代表陳情，抗議，請求撤回輕軌進入淡水老街計劃。

淡水老街數間店家昨天掛起「反輕軌進老街」布條。（資料照）

淡水老街居民強烈的向有關政府部門及計劃單位抗議，倒底依據什麼條件通過環評？准許輕軌電車進入商店林立，人群擁擠且限制車輛進入的道路？居民們誠心盼望新北市捷運局憑著專業及良心看待此事，不要作破壞在地經濟發展及文化資產保存的決定。若是政府單位一意孤行，相信愛護淡水，看重觀光發展及文化資產保存，反對輕軌進老街的居民們一定會群起為社區大眾權益，到有關的政府機關表達更強力的抗議。

〈出生及成長於淡水老街，現為美國加州執業會計師〉

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