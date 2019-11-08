胡，怎麼說》吃糖、吃肥，真「庶民」哪能？

「庶民」哪來那麼大的本事？哪來那麼大的鋼牙？台糖、台肥都是國營企業，庶民吃不到，假庶民韓國瑜夫婦吃的到！（資料照，記者簡榮豐攝）

台糖、台肥通吃，「庶民」哪來那麼大的本事、哪來那麼大的鋼牙？吃糖（台糖）、吃肥（台肥），真庶民不能、假庶民韓國瑜夫婦能，庶民吃不到，韓國瑜夫婦吃的到！



辦維多利亞貴族學校，租用台糖公司土地，一租就是50年；買7200萬元豪宅又售出，據分析應是賣紅單的炒房賺價差手法，台肥公司還貸款20%、1400多萬元給他們，讓他們不必出資空手就可操作。



韓國瑜、李佳芬夫婦，好大的鋼牙與胃口，糖、肥不忌！台糖、台肥都是國營企業，吃糖，租土地是在1999年；吃肥，買、賣豪宅是在2011年、2014年，都是在國民黨執政時代，權貴集團把國企當禁臠。

韓國瑜在雲林縣斗六市創辦的維多利亞「貴族學校」，租用台糖公司土地，一租就是50年。（資料照，記者林國賢攝）

台肥、台糖也曾經為特權辯解說什麼「通案」，不是獨厚韓國瑜夫婦，但這個「通」字就有很大玄機，誰能通？一般庶民絕對不可能通，權貴特權才能通，那時的韓國瑜夫婦，當然不是唯一能「通」的，但他們絕對是進榜列入「通」案的特權之一，才能台糖的土地利益甜甜的吃、台肥的豪宅買賣利益吃的肥肥。他們能，庶民能嗎？



凡走過必留痕跡！何況大口吃糖、吃肥？買賣7200萬豪宅曝光，炮製的庶民假相完全破滅。韓國瑜及韓陣營一下子無證指責國家機器介入打壓，一下子叫起撞天屈控訴私人資料被爆料曝光。但這剛剛好證明兩件事，1，那些爆料大都是真的。2，那些被曝光的料、尤其隱藏的細節有魔鬼，見不得人。否則何必跳腳？大方承認，攤開來給大家檢驗就是。

韓國瑜買下台北市南港經貿二路「無雙」（後更名為「日升月恆」）7200萬元豪宅又售出；據房仲業者說，這棟21層住宅大樓預售時正逢房價爬升，交屋後卻碰上房市翻轉，被稱為最會賠售的社區。（取自Google地圖）

台肥過去印象是做肥料及化學品的國企，因廠房土地多，做起建築生意，但身為國企卻借錢給能通的特權者炒房，尤其2011年當時馬英九政府為了壓抑房價飆漲，中央銀行配合祭出選擇性信用管制措施，把豪宅貸款成數從7成降到5成，台肥卻開後門、扯後腿，補足2成貸款給買賣紅單炒房者，該當何罪？這件事也揭開馬政府當年打房根本攏是假，庶民不行，特權貴婦團炒房不受限！



2011年時台肥董事長是鍾榮吉、2012年到2016年是李復興，韓國瑜夫婦還有馬英九、吳敦義等。踹共！

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