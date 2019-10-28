胡，怎麼說》韓國瑜「假大空」，張善政「擦屁股」！

前頭，韓國瑜得意忘形爽喊「假大空」；後頭，張善政急忙跟上善後「擦屁股」！

你說韓張配不配？看來這一對真的是絕配！韓國瑜喊出的假話、大話、空話，張善政等則以硬柪、粉飾、轉移焦點等方式幫他解套，還抹黑批評韓國瑜假大空就是在「黑韓」。

前頭，韓國瑜（中）得意忘形爽喊「假大空」；後頭，張善政（左）急忙跟上善後「擦屁股」！（資料照）

只是，這款的代誌太經常接連發生，張善後，哦，應是張善政，當團長的韓國瑜「國政顧問團」，好像成了「擦屁股大隊」，主要工作不是提出「國政建言」，而是處理「國瑜亂言」，把韓國瑜從自己亂拉亂唱製造的垃圾水肥堆中脫身。

其實，韓國瑜哪需要國政顧問團？假、大、空就可以了，哪需要學者當顧問？他需要的就是擦屁股清潔大隊！不論他講出什麼，都要有一群不必要臉的學者專家幫他粉飾，目前看來張善政領導顧問團，相當符合韓國瑜需要。

其實，韓國瑜哪需要國政顧問團？假、大、空就可以了，哪需要學者當顧問？他需要的就是擦屁股清潔大隊！（資料照）

只是，為人擦屁股清潔工作做多了，恐怕難免會沾惹一身臭，他們為韓國瑜可以不愛惜羽毛，也只好由他去，別把學術界弄的臭不可聞！

繼故宮所有收藏品（70萬件）一次攤開展出、3000公尺以上高山（269座）廣設升旗台之後，韓國瑜又喊出大學生及研究生出國遊學一年，費用他會想辦法。以上三者可並列為韓國瑜三大「假大空」，這只是最近三大，以前的挖石油、發大財等等未計入，以後不知還有多少，張善政善後好忙。

根據教育部統計資料，目前在學的大學生961905人、碩士生168092人、博士生28167人，合計115萬8千多人，出國遊學當交換生，除了外國大學學費、還有食宿、機票交通等等費用，一人一年只以50萬元從低計，總共就要5800億元，以後年年有新生每年都要1400餘億元，比教育部所有的高教經費1007億元還多400億元。

只要看了以上數字，就看穿韓國瑜的話根本就是假、大、空！這不是有沒有創意問題，這是你要不要去相信政治騙術問題，韓國瑜畫虎爛，騙死人也不必償命！

若現在國家（納稅人）願意、也真拿的出5800億、未來年年尚須增編1400億元，請問張善政及國政顧問團成員，你同意都用在補助大學生出國遊學嗎？錢不會從天上掉下來，你們同意把1007億高教經費都拿去補助大學生出國遊學嗎（還不夠）？那大學就都關門囉！韓國瑜又稱可挪用前瞻計劃的錢，先不論預算法規定，請問國民黨所有立委，你同意台灣建設在未來4年全部停擺（包括交通及河川整治等等），全部的錢拿去補助大學生出國遊學，去實踐韓國瑜的政見嗎？

若現在國家（納稅人）願意、也真拿的出5800億、未來年年尚須增編1400億元，請問張善政（左）及國政顧問團成員，你同意都用在補助大學生出國遊學嗎？（資料照）

孟子說:「長君之惡，其罪小；逢君之惡，其罪大！」韓國瑜明明信口開河、亂開支票，張善政等卻助長韓國瑜之惡、更逢迎韓國瑜之惡，實為奸人也、奸臣也，罪不容誅！

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