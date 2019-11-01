胡，怎麼說》蠢蠢的愛，唬爛魅惑，「韓國瑜們」鄙夷民主！

又起風了！韓國瑜的「畫唬爛」話術再起，衝高網路聲量，搶奪網路話語權！

記得去年1124選舉前兩個多月的9月初，韓國瑜陣營就用這幾招江湖把式，一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂，加上發大財、挖石油等等，掀起韓式狂風，加上藍紅網軍系統性大量散布假消息，並設計操作反同、反年改、反空汙三反結合，把綠營打得落花流水。

現在，又可嗅到韓國瑜「故技重施」的政治味道，隱然有一股力量在攻擊發起線發動反攻！

藍營所謂知識藍、精英藍、權貴藍的名嘴及意見領導者，即使韓國瑜鐵成不了鋼、甚至破銅爛鐵，他們最終都仍然會緊緊抱韓、護韓。（資料照）

藍營在郭董投入參選後，的確發生分裂。大約的分法是知識藍、權貴精英藍挺郭，草根藍、草包藍挺韓，但其中如犬牙交錯的不少，不能一概而論。

不過，在郭董確定退選總統後，藍軍最近整合跡象很明顯，不少去年挺韓、今年中曾轉為挺郭董的藍營名嘴、網紅等，最近開始很不華麗的轉身，又轉回韓陣營。

媒體上可以看到的是，他們批韓國瑜講得慷慨激昂，但話語中可看出是「恨鐵不成鋼」，事實上也幫韓國瑜衝高網路聲量，讓韓國瑜畫唬爛、假大空、不可行、不值一哂的政見，廣受關注。

其實，藍營所謂知識藍、精英藍、權貴藍的名嘴及意見領導者，即使韓國瑜鐵成不了鋼、甚至破銅爛鐵，他們最終都仍然會緊緊抱韓、護韓。因為對綠營的恨與既得利益的失落感，即使韓國瑜是蠢蛋，他們也會「蠢蠢的愛」！

別小看韓國瑜的話術背後的意圖，例如，開槍批綠營要角「白白胖胖」，就是在引起反擊，藉此塑造「庶民對權勢者」；把兩岸關係形容為「王八蛋與爸爸」，就是要把戰場拉回藍綠對抗、中華民國對台獨；操作反同婚、反年改，則是結合保守勢力對抗綠營的進步價值；亂開支票假大空，就是在反面引導檢討蔡政府的政策，找出施政無法令人人滿意的縫隙，再透過藍紅網軍及媒體見縫插針、裂解及否定蔡政府政績......。這樣把藍、綠兩軍劃分開來，韓國瑜就可與蔡英文決戰。

韓國瑜這樣的打法，就是「唬爛的魅惑」，有人即使明知畫唬爛，也禁不住魅惑，不知者就不用談了，更只會蠢蠢的愛。

唬爛魅惑、蠢蠢的愛，在網路當道的今日，假消息鼓動的非理性魅惑，威力不能小覷，但起底「韓國瑜們」的選戰戰術，就是對民主的鄙夷，藉著民主、自由，操作奪權鬥爭，最終就是要否定民主、DQ台灣的自由民主生活方式。

明年1月11日，並不在檢驗台灣選民有腦、無腦，更在考驗大家能否用腦選擇台灣的明天是什麼樣貌。你準備好了嗎？

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