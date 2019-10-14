胡，怎麼說》一日雙塔靠吃「安」？柯文哲亂開「毒」玩笑！

台北市長柯文哲脫口而出當年騎一日雙塔靠吃「安」？柯文哲胡說八道的惡質度飆高，不只是出口成「髒」，簡直出口成「毒」！（資料照，記者廖振輝攝）



騎一日雙塔靠吃「安」？柯文哲胡說八道的惡質度飆高，不只是出口成「髒」，簡直出口成「毒」！



安非他命在「毒品危害防治條例」中列為第二級毒品，危害社會很大，柯文哲身為台北市長、台灣民眾黨主席、醫師竟然信口開河講出這種話，好像變身為「安毒代言人」，在宣傳安毒的好處（一日雙塔），實在惡劣、非常不負責任。



他事後辯稱只是開玩笑、民眾黨也稱他只是趣味言詞，但是，毒品問題可以拿來開這種「毒」玩笑嗎？



柯文哲身為台北市長，依「毒品危害防治條例」，必須負毒執行毒品防制教育宣導、採驗尿液及訪查施用毒品者等7大項工作，那句「一日雙塔靠吃安」，不但讓反毒工作都破功，簡直成了變相鼓勵吃安！



他又是知名度很高的醫師，對於安毒危害的認知，應該比一般人高很多，但是，專業知識加權威感，卻被他以開玩笑態度，用在反毒的相反方向，影響十分惡劣，更違背醫師倫理，惡劣度應加三級！

台北市長柯文哲2016年2月騎自行車成功挑戰富貴角、鵝鑾鼻「一日雙塔」，今天卻脫口而出是靠吃「安」？事後改口說是開玩笑，但柯文哲不僅身為醫師，又身為台北市長，依「毒品危害防治條例」，必須負毒執行毒品防制教育宣導、採驗尿液及訪查施用毒品者等7大項工作，那句「一日雙塔靠吃安」，不但讓反毒工作都破功，簡直成了變相鼓勵吃安！（資料照，記者歐素美攝）

他那句「吃安」的話既已出口，不論他及民眾黨事後如何解釋他只是開玩笑、並沒有吸食過安毒，他都應該主動去驗尿、北市府毒品防制相關單位也應要求他驗尿，這才是依法行政。



論開玩笑，你的頭號顧問蔡壁如日前曾轉傳蔡英文博論的假訊息，你卻說，笑笑就好，神經大條一點。那麼，是否可比照轉傳「國際醜聞！國恥！國恥！柯文哲一日雙塔靠吃安！」



這些話真的是你說的，不是假訊息哦！你也「笑笑就好，神經大條一點」，轉傳者也可比照辯稱，轉傳是為提醒柯P的粉絲，那是他開的毒玩笑、趣味的話！

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