胡，怎麼說》韓國瑜的失憶症，柯文哲的大嘴巴！

柯、韓何不送作堆？兩人愈來愈相像，都只剩一張嘴！一個張著一張大嘴巴，經常口出酸言惡語爛話；一個像患了選擇性失憶症，明明自己講過的南海開採石油，卻反嗆「誰說的」！

柯文哲（右）、韓國瑜（左）何不送作堆？兩人愈來愈相像，都只剩一張嘴！兩人的行為、習性很像，姿態也愈來愈相像，都靠一張嘴、都仗恃粉絲團...。柯文哲=台北的韓國瑜？韓國瑜=高雄的柯文哲？（資料照，記者陳志曲攝）

生物學上有一個名詞叫做「趨同演化」，非屬同源的兩種生物，卻演化出同功能的器官、相近外貌，行為、習性相類。柯文哲與韓國瑜的行為、習性很像，姿態也愈來愈相像，都靠一張嘴、都仗恃粉絲團...，政治趨同演化在發威！



韓國瑜、柯文哲昨天競相演出脫口秀，試擬以下兩個等式:柯文哲=台北的韓國瑜，韓國瑜=高雄的柯文哲，這兩個等式成立？部分成立？大家各自評斷。



「挖石油誰說的？今天把話講清楚！」韓國瑜昨天在市議會這樣反嗆市議員。可是，韓國瑜，太平島附近南海海域開採石油，明明就是你說的！去年11月19日高雄市長電視辦論會上，你親口說的！

「挖石油誰說的？今天把話講清楚！」高雄市長韓國瑜（見圖）昨天這樣反嗆市議員，可是，太平島附近南海海域開採石油明明就是韓國瑜親口說的。（資料照，記者方賓照攝）

你卻推個一乾二淨！你是患了選擇性失憶症嗎？就像你講過的高雄市長「做好做滿」等等等，高雄市長選票騙到手後，就去競選總統，把說過的話像衛生紙一樣用後即棄，丟到馬桶一沖，好像從來都沒講過！



你講過的「發大財」呢？做不到，是否以後也變沒講過；「莫忘世上苦人多」呢？是不是自己飛煌騰達了，不但把苦人丟一邊、連講過話也都丟掉！還有，現在講的「台灣安全、人民有錢」口號，以後也都選擇性失憶忘光光？把台灣送中國被統去了，安全沒了、錢也沒了！



柯文哲本月6日曾諷陳菊為「比較肥的韓國瑜」，昨天又說陳菊是「變大號的吳音寧」，意圖同時辱及陳、吳兩人，從柯文哲的噁爛話術中，可以看出他對女性的歧視，尤其見不得「會做事的女性」、討厭「比他能幹的女性」，陳菊當年對台灣民主運動貢獻很大，柯文哲沒的比，陳菊在高雄市長任內，施政滿意度評比遠超過現今的柯文哲（今年倒數第3）、韓國瑜（今年倒數第1），吳音寧在北農總經理任內績效，與她的前、後任比一比，就知道優越的多，陳、吳都是做實事的人，分析柯文哲的心態，就是自己做事情不行、輸給人家、輸不起、由輸而妒，由妒而恨，由恨轉自大，見笑轉生氣，就不管三七二十一的惡言相向。

柯文哲（見圖）本月6日曾諷陳菊為「比較肥的韓國瑜」，昨天又說陳菊是「變大號的吳音寧」，意圖同時辱及陳、吳兩人，從他的噁爛話術中可看出他對女性的歧視，尤其見不得「會做事的女性」、討厭「比他能幹的女性」。（資料照）

柯文哲曾自道:「我的存在，見證台灣的荒謬！」，應該替他補這句話:「你的存在，製造台灣的荒謬！」這句也同時適用與柯政治趨同演化的韓國瑜。

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