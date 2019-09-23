胡，怎麼說》「黑英」、「介選」，中國對台展開鉗形攻勢

黑英計畫、台灣介選計畫都在發動，中國對台灣的「鉗形攻勢」正展開！

中共的「統一戰線（統戰）」理論，就是毛澤東所說的「聯合次要敵人、打擊主要敵人」，黑英計畫、台灣介選計畫，就是統戰理論的實踐。

蔡英文總統、執政的民進黨，就是中共鎖定打擊目標的「主要敵人」，主張統一的政黨、政客、紅色媒體、紅頂商人等，不論急統、緩統，中共目前都視為同屬一個中國的「同盟同路軍」，可相互支援、配合作戰。

至於急獨派、反英假獨派、騎牆遊走派...，中共則當做是「次要敵人」，視需要及議題可在反英、反民進黨上，選擇性的呼應、配合，其他則各搞各的、各不相干，甚至不予理會，因他們目前尚不足以被中共當做眼中釘。

中共一則製造蔡英文政府外交無能、執政失敗的陰影，二則習近平藉對台灣強硬以滿足中共內部鷹派，轉移其國內問題重重，幾欲內爆的焦點，三則作為美中爭霸全球戰略的一環。（資料照）

黑英，就是黑掉蔡英文！中共不但連出毒招，一遇有機可趁、有縫可插，必定藉力使力、推波助瀾、招招狠毒。她的倫敦政經學院（LSE）博士學位，明明是真的，卻強要黑成假的，即使因「真」的證據太充分黑不了，也要設法黑成疑雲重重，造成信者恒信、不信者恒不信，它就賺到了。就如本是純白的一塊布，他們硬要狂噴墨汁，想方設法抹上幾個黑點，甚至不惜狂噴狗血，搞得自己滿身紅，卻硬要誣賴別人。

黑英A計畫─把真博士抹黑成假之計，由於真的假不了，不會成功；但是，黑英一定還有B、C、D、E、F...計畫，蔡英文未來必須應付四方射來的密集「黑色穿雲箭」，要趕快練好獨孤九劍的「破箭式」才行。

至於傳聞中共中央的「台灣介選計畫」，不管名稱是否如此，介入、操控台灣選舉，本就是中共對台統戰的日常。這次中國連續買走台灣的索羅門、吉里巴斯兩個邦交國，只是其介選計畫的一部分，更是「一箭三鵰」之計。

中共一則製造蔡英文政府外交無能、執政失敗的陰影，二則習近平藉對台灣強硬以滿足中共內部鷹派，轉移其國內問題重重，幾欲內爆的焦點，三則作為美中爭霸全球戰略的一環。

中國挖走中華民國的邦交國，中國國民黨的前外長歐鴻鍊竟稱，「當中華民國邦交國斷光，就是中國大陸完成統一時」，這不是在幸災樂禍嗎？中國經常放出要讓台灣外交斷光的「零方案」，是其文攻武嚇的一部分，歐鴻鍊的說法根本就是與中共統戰語言同一個套路。

中國國民黨不是口口聲聲捍衛中華民國嗎？中華民國的邦交被中華人民共和國斷掉了，你們卻喜孜孜的說風涼話，你們捍衛的是哪個國啊？

其實，台灣本就是主權獨立國家。當中華民國的邦交國被中國斷光光，台灣就從零開始，以台灣之名，一個一個努力爭取建立邦交，即使因中國瘋狂打壓而困難重重，反正從零開始，有進展就是進步，即使原地踏步，實質關係也會維持。

中共的「介選」計畫，目標是拉蔡英文及民進黨下馬，當然不會只是挖走台灣邦交國的外交手段而已。直到明年1月11日選舉的未來3個多月，中共由外而內的軍事、經貿、觀光等手段，極度壓縮台灣的空間；滲進來、打出去，由內而外，經由收買、施惠、結盟、利用、施壓等手段，製造、培殖、豢養台灣內部的黑英、反民進黨力量，更是其陰謀的要項。

台灣人民必須做好接招準備，否則沒有人會是贏家，因為中共將拿走全部！

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