胡，怎麼說》「非典」震撼彈！郭台銘不競選2020年總統

這是一記「非典震撼彈」！郭台銘昨夜11時宣布不參選2020年總統。



郭如參選，是一記震撼彈，代表三角督成局開戰；於今，郭宣布不選，震撼彈沒引爆變「啞彈」，啞彈也有非典型的震撼作用，成了「非典震撼彈」，預告2020年總統大選將是綠藍大對決、蔡英文決戰韓國瑜。

郭台銘（見圖）宣布不選，震撼彈沒引爆變「啞彈」，啞彈也成了「非典震撼彈」，預告2020年總統大選將是綠藍大對決、蔡英文決戰韓國瑜。（資料照，記者劉信德攝）

郭台銘決定不參選總統，最主要的原因就在「勝率」，勝率評估（包括潛在後市）沒有把握超過50%，依郭董的政治生意經，就不會選擇投入。



郭台銘的勝率評估，為何無法超過50%，主因就是被韓國瑜及眾韓粉卡住，韓國瑜近來用超規格大造勢來打藍軍內戰，並打著國民黨提名的正藍旗出征，展現了韓粉的凝聚力，各方估計約有20-25%韓的鐵票，郭即使投入選戰也很難撼動。



郭如要勝選，在郭蔡韓三角督大戰中，就必須邊緣化韓國瑜，把韓的大選得票率壓在20%以下，才有可能擊敗蔡英文，但是，最近的局面及民調等在在顯示，郭很難達到邊緣化韓國瑜的目標，棄選是被迫而必然的選項。

韓國瑜用超規格大造勢打藍軍內戰，打著國民黨提名的正藍旗出征，展現了韓粉的凝聚力，郭台銘即使投入選戰也很難撼動，棄選是被迫而必然的選項。（資料照，記者羅沛德攝）

說白了，就是韓國瑜繼在國民黨初選打敗郭台銘，又挾「非韓不投」的韓粉之威，迫退郭台銘，韓國瑜再次打敗郭台銘！



至於背後有何外在原因或內在因素，如中共的態度、郭的家大財大業大等，相信郭都已仔細盤算過，但因勝率被韓卡住而沒有把握過半，才是他選擇棄選的最關鍵因素。



郭不選後，柯文哲呢？就看他今天要不要「偷襲珍珠港」了。

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