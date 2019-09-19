胡，怎麼說》民主萬歲！大家來「玩」總統選舉

熱鬧了，台灣總統選舉！

郭台銘不登記、柯文哲差一點被登記、還有8組人馬完成登記，申請成為總統、副總統選舉被連署人，民進黨提名蔡英文、國民黨提名韓國瑜，還有時代力量、親民黨可在11月22日前提名候選人。

不少政客以競選總統為終身職志，卻瞻前顧後，就是不敢下海，也許參選將終身遺憾，但不選則遺憾終身。（資料照）

民主萬歲，大家來「玩」總統選舉！

只要你有意願，你也可以來「玩」一下。有不少政客，以競選總統為終身職志，卻瞻前又顧後、左看看右瞧瞧、東西南北走透，就是不敢下海，也許參選將終身遺憾，但不選則遺憾終身。

即使連署沒達標（280384人），沒法正式參加選戰，在連署時也玩到了；如能正式登記參加選戰，力戰政敵，不論成功或失敗，都享受到民主的滋味。

只要大家愛「玩」總統選舉，就玩吧！不過，最令人不齒的是，一邊在台灣「玩」總統大選，一邊實際作為卻在搞「送中」，把台灣的民主自由玩殘、玩完、玩掉，讓台灣民主自由在中國控制壓迫下窒息死亡，這種人最卑鄙！超無恥！更可惡！

總統選舉可以用「玩」的，台灣能，中國萬萬不能！

在台灣，不管是用連署參選或政黨提名參選，沒達標或選舉敗陣，「玩」輸了，就回去士農工商學媒獨董...，各歸各的業，你及背後各種企圖的「造王者」、國師團、國政團、顧問團、大小樁腳、粉絲等等，都不會被殺頭，不會被秋後算帳，這就是「數人頭」代替「砍人頭」。

中國從古到今，競逐皇帝等大位者、出謀略的造王者、跟隨者、附從者...，如果爭奪大位失敗，除了主事者及陰謀造王者等人頭落地，還殃及九族，簡直像割麥砍一片。

中國到現在也沒改，還變本加厲，在紅色共產皇朝統治下，中共自己封給自己一黨專政，不是共產黨員的近13億人根本連參與的資格都沒有，在中共內部，過去，劉少奇、林彪等，只不過對毛澤東的權力構成心理威脅，就被鬥倒、死的奇慘；現在，誰敢跟習皇大大爭總書大位？薄熙來、周永康等，稍見威脅習權位的苗頭，就身敗名裂、公開悔過、再吃牢飯、家族不保。

雙普選是香港反送中的核心訴求，但是中共操控的香港政府，竟派警察開槍、催淚彈、大棍棒、還加黑道分子助陣，種種惡質暴力鎮壓。（美聯社）

雙普選，這是香港反送中的核心訴求，特首、立法會議員，都由香港公民一票一票直接選出。但是，中共管治操控的香港政府，竟派警察開槍、催淚彈、大棍棒、還加黑道分子助陣，種種惡質暴力鎮壓反送中運動。

雙普選，在台灣已是日常，總統、立委由人民一票一票直接選舉產生，已實施近30年，這是國家選舉，不同於香港人民只要求特區（城市）雙普選而不可得。

當然，台灣30多年前人民也上街頭抗爭才爭到雙普選。那時，國民黨內馬英九等人還頑抗，主張總統委任選舉（非直選）產生、立委要設「大陸代表」等等，所幸他們沒得逞。

雙普選，台灣已如「家常便飯」，也當思來處不易，千萬不要在2020年選錯人、投錯黨，否則，未來連當民主乞丐要「飯」都不可得！

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