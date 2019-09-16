胡，怎麼說》韓馬一抱解千結？郭投震撼彈？哥哥爸爸真偉大？

韓國瑜、馬英九昨天抱抱了，一抱解千結？從兩人「抱後」表情來看，「被抱」的馬英九仍有悻悻然的無奈神色，「抱人」的韓國瑜則喜滋滋，大有一抱總算搞定了事之態。

國民黨15日舉辦「大陸台商中秋節聯誼茶會」，馬英九、韓國瑜在台上一抱解千結？從兩人「抱後」表情來看，「被抱」的馬英九仍有悻悻然的無奈，「抱人」的韓國瑜喜滋滋，大有一抱總算搞定了事之態。（記者方賓照攝）

這其實無關馬「雞腸鳥肚」，更不是「大肚能容」，而是8日在韓國瑜造勢大會上、馬遭韓粉噓趕下台之事，昨天絕不能重演，在「形勢比人強」之下，韓是國民黨的「現在式」、馬則是「過去式」，在韓的場子、韓粉雲集，不論馬英九、吳敦義、吳伯雄...，都必須完全「臣服」在韓底下，否則，就是不識大體、不顧大局、不挺韓...，韓粉出征就找到了「討伐」的罪名。



一個都不能少！韓自封「庶民」對抗「權貴」，但國民黨的新舊權貴，都必須唯韓是尊、唯韓是從，否則將遭韓粉討伐。連戰發起勸退郭台銘公開信那31大老，那個不是新舊權貴？



除了退黨的郭台銘，已沒多少時空要離不離的王金平，藍營政界大咖中，目前只餘朱立倫、侯友宜等人，尚未應召去站韓國瑜的台，如無特殊意外，朱、侯與韓演出被抱、抱抱戲碼也是遲早的事。張善政已投靠韓，其他在馬朝當過閣揆的江宜樺、毛治國、劉兆玄等，連馬都不得不接受韓的一抱、屈辱臣服解千結之下，哪還有扭捏的空間？

國民黨15日舉辦「大陸台商中秋節聯誼茶會」，穿著國旗裝的韓粉在台下奮力卡位，爭取與國民黨總統提名人韓國瑜同框合照的機會。「形勢比人強」，韓是國民黨的「現在式」，在韓的場子、韓粉雲集，不論馬英九、吳敦義、吳伯雄...，都必須完全「臣服」在韓底下，否則，就是不識大體、不顧大局、不挺韓...。（記者羅沛德攝）

郭台銘的「震撼彈」，申請成為參選總統被連署人的日程，只餘今、明兩天，其實，他投入總統選戰已非「震撼彈」，除非他搭配的副手（被連署人必須總統、副總統一組申請），是令人驚天震撼的人選；郭如宣布「不參選」才會是出乎各方意料的震撼彈。



郭如投入總統選戰，雖非投入震撼彈，但代表蔡、韓、郭三角督、三方會戰2020態勢成形，宣告大戰開始。

柯文哲昨天到梧棲拜廟時「被韓國瑜」，廟方喊的是韓的競選口號「台灣安全，人民有錢」，不管是否擺烏龍，韓的口號看來也蠻適合柯。柯文哲不就是另一個韓國瑜？



他最近大談chinese中國人，並一再批判蔡總統對中共大小聲，對於香港人民反送中「願榮光歸香港」，他則幾乎靜悄悄，不要說對中共大小聲，連小小聲聲援都不敢，怕惹中共不高興。

郭台銘（前排右二）如投入總統選戰，雖非震撼彈，但代表蔡、韓、郭三方會戰2020態勢成形，宣告大戰開始。柯文哲（前排右）最近一再批判蔡總統對中共大小聲，對於香港人民反送中「願榮光歸香港」則靜悄悄，連小小聲聲援都不敢，怕惹中共不高興。圖為11日郭台銘與柯文哲今早合體前往新竹都城隍廟上香。（資料照，記者洪美秀攝）

對照今年6月，柯的父親為他的「兩岸一家親」辯解稱，大陸是哥哥、台灣是弟弟...。他對中國的態度可說父子相承，那就是「哥哥（中共）、爸爸（中國）真偉大、都是一家親 」。



目前中共就是中國，哥哥、爸爸同一家、同一黨專政，你去跟中共一家親，就是「送中」，你們都自認是chinese中國人啦，難怪不聲援香港人爭自由、民主、人權的反送中，柯、韓對送中的方向一致，都是「同國」的啦！

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