胡，怎麼說》吃碗裡，看碗外，一對草包吊車尾！

吃碗裡，看碗外，一對草包吊車尾！

一市之不治，何以天下國家為？

韓國瑜、柯文哲在天下雜誌的22縣市長滿意度調查，一個吊車尾、一個吊在倒數第3名，這個民意調查結果最大意義就是，兩個人都是「吃碗裡、看碗外」，碗裡、碗外都表現很差，把整個碗都打翻，施政沒成績，只剩一張嘴，吃相難看、姿式粗魯，專門吐幹話，金銀銅鐵鍚通吃，就是缺一樣...缺德！

韓國瑜、柯文哲在天下雜誌的22縣市長滿意度調查，一個吊車尾、一個吊在倒數第3名。（擷取自臉書）

韓、柯都曾在網路紅透半邊天，就如那句「海水退了，就知道誰沒穿褲子」，於今，「紅潮」褪去，他們就露出了「草包」的真面目，最近，韓的總統民調直直墜落、柯的退讚潮如雪崩，天下的民調也反映了民眾厭棄政客「吃碗裡、看碗外」。

先看韓國瑜，最近日本重量級國際學者「被遲到」、前總統馬英九「被下台」兩個事件。

日本學者訪問團「被遲到」事件，明明是韓市府、韓團隊先告知在鳳山市政中心接見、臨時又改四維行政中心，忽東忽西，兩地相隔5公里多，時間也一改再改，把對方耍的團團轉，害人家遲到，卻放話炒作日本學者遲到，日本學者在臉書說明事實原委，「被遲到」事件才真相大白，韓國瑜並向日本學者道歉。但是，過不了兩天，韓國瑜卻又稱，這個事件「把我講的人格都快抹殺了」。

被遲到事件的原因，一般認為有2:

1，故意，韓國瑜及團隊設圈套，故意製造使日本學者遲到，一者可藉此反擊、平反之前他接見日本議員訪問團時自己遲到25分鐘，被各方指責，二者藉機修理羞辱日本人，挑起韓粉仇日情緒，號召周日新北大造勢的群眾。

2，韓國瑜領導無方太草包，整個團隊亂七八糟，政出多門，連絡失誤連連，卻又企圖以一個謊遮掩前一個謊，漏洞反而更大。

被遲到事件不論是韓故意設圈套、或領導無方、或兩者皆是，在在顯示，韓國瑜的能力，大概仍停留在專修班程度又沒長進，領導一個連隊都不行，何德何能統帥三軍？當市長已遠超過他能力所能負荷，卻又看碗外，搶攻總統大位，這真的使人超害怕！

被遲到事件不論是韓故意設圈套、或領導無方、或兩者皆是，在在顯示，韓國瑜的能力，大概仍停留在專修班程度又沒長進，領導一個連隊都不行，何德何能統帥三軍？（資料照）

韓國瑜曾信誓旦旦，高雄市長做好做滿，做不好他會自己罷免自己。但是，上任才4個月，就把高雄市當踏腳石，企圖用後即丟，去競選總統，市政更差到全國吊車尾，本就沒想做滿、做的更爛到爆。要他辭市長？目前看來扺死不從，反正就是擺爛！

再看馬英九「被下台」事件。又是韓國瑜領導完全無方，又完全不知尊重二字的明證，新北三重週日現場，馬英九遭韓粉噓聲羞辱、被中斷演講趕下台的實況，就不再重述。

而韓國瑜對馬英九又重演類似日本學者被遲到事件的翻版，他自己遲到一小時、造成馬延遲演講、被噓下台，韓國瑜隨後電話向馬道歉，但卻不甘心似的又稱，自己早已到了，因人太多進不了場...。這就是說，不是我的錯...。但即使不是你趕馬下台，也是你領導無方的團隊造成的。

重看馬英九被下台現場影片，韓粉噓聲四起，猶可推說是韓粉太無知，但是，當時台上站在馬英九旁邊的那些人，包括吳敦義、周錫瑋、陳明義等等...，對馬還在講、說還沒講完，一個個臉上露出極度不耐的表情，臉部表情及行為語言好像都在說「快快下台，韓國瑜要進場了！」馬英九如看了身邊那些人的嘴臉，恐怕不只情何以堪，更要跳腳怒罵韓國瑜那句，他奶奶的！

韓國瑜（左）對馬英九（右）又重演類似日本學者被遲到事件的翻版，他自己遲到一小時、造成馬延遲演講、被噓下台，韓國瑜隨後電話向馬道歉，但卻不甘心似的又稱，自己早已到了，因人太多進不了場...。（資料照）

再談吊倒數第3的柯文哲，他出口缺德的很多，就不再重述，這裡只談他拿著「中國考卷」，愛給自己及別人打分數，好像還沉陷在40多年前的聯考裡。於今，他自己的市政滿意度民調成績單出來了，在同班22人（22個縣市長）排倒數第3，簡直滿江紅慘不忍睹，考的那麼差，是不是要回去找媽媽哭訴？賭氣下半場不考了？他當然不會，只會怪別人。

而且，你憑什麼拿著「中國考卷」考別人？評分又以中國接不接受當標準？你是誰的代理人、在辦台灣特首模擬考嗎？你給郭台銘提的競選口號「台灣重開機」，隱去的下一句是否就是「連結國台辦」？

柯文哲給郭台銘提的競選口號「台灣重開機」，隱去的下一句是否就是「連結國台辦」？（資料照）

當市長處理市政就如此草包，才落得倒數第3，看到他談國防軍事F16V、M1A2坦克等，簡直是草包升級成為大草包，可怕的是屁都不懂卻自以為什麼都懂！

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