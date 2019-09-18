胡，怎麼說》2020台灣的送中、反送中之戰！

香港已被中國管治22年，以自由民主人權對抗專制暴政霸凌的「反送中」運動，至今已逾101天；台灣是獨立主權國家，本就不屬於中國，但是，隨著2020年總統及國會大選日益激烈，藍、綠兩軍壁壘分明，一場送中、反送中大戰正在台灣展開，將在2020年1月11日分出勝負！

台灣送中、反送中大戰，不是過去式、不是未來式、而是「現在進行式」！而且戰場處處，以立法院昨天上演的藍杯葛、綠反杯葛大戰為例，正是送中、反送中大戰的戰役之一。

藍軍國民黨團立委昨群聚霸佔主席台，要求退回「中共代理人法」，讓閣揆蘇貞昌無法施政報告，連帶使F16V採購的「新式戰機採購特別條例」無法完成一讀付委。

立法院院會昨17日開議，國民黨立委賴士葆（中）等人一早就先占領主席台,要求民進黨撤回中共代理人條款；國民黨立委人手一杯珍奶準備長期抗戰，當初立法禁止吸管的立法委員卻依然使用塑膠吸管，真是對環保的一種諷刺。（資料照）

藍軍出招很狠，企圖一箭雙鵰，既杯葛中共代理人法、又杯葛F16V採購，其戰略就是拖過2020年1月11日大選，使這兩案都無法完成立法程序，大選結果藍軍如在總統、國會多數，兩者兼拿或取其一，這兩案就別想過關。

中共代理人法是為防中共勢力滲透台灣、操控台灣，F16V採購則是為增強台灣空防力量，讓共軍不敢蠢動、不敢在台灣四週空域繞行耀武揚威恫嚇。這兩案都是台灣安全所必須的，國民黨立委為誰杯葛？為何杯葛？不必說就很清楚了！

這哪是捍衛中華民國？這根本就是在捍衛「送中」！削弱台灣的防衛力、綁住國軍的手腳，國民黨的所做所為，不就是中共最愛的、最想做的？竟然由國民黨代勞了！台灣選民如果讓這種政黨、立委勝選，其企圖進一步得逞，大家就等著「被送中」吧。

再以國民黨團為「送中」而杯葛，對照韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」，台灣安全竟建立在削弱國防、讓中共滲透可以長驅直入的「送中」之上，這根本就是以投降換和平。所謂人民有錢，更是以2300萬台灣人民的自由、民主、人權做為「送中」祭品，以換取少數紅頂政商媒學獲得其中共主子的恩賞。發大財的只是他們，受苦受難的是我們大家。

以國民黨團為「送中」而杯葛，對照韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」，台灣安全竟建立在削弱國防、讓中共滲透可以長驅直入的「送中」之上，這根本就是以投降換和平。（資料照）

2020台灣的送中、反送中大戰，你會選擇那一邊？

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