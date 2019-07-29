胡，怎麼說》韓國瑜的鋤頭應鋤豪宅農地！穿雲箭該射中聯辦！

韓國瑜獲國民黨正式提名為總統候選人，並與黨魁吳敦義合演拿鋤頭鋤地秀，韓國瑜的鋤頭應該鋤那裡？最應鋤在他家的農舍豪宅農地上！

韓國瑜獲國民黨正式提名為總統候選人，並與黨魁吳敦義合演拿鋤頭鋤地秀。（資料照）

就像當年某爛人為竊佔國土、搞違建辯解的歪言，房子住久了會變大！韓國瑜夫婦擁有的農舍豪宅，住久了真的會增胖、長高、變大哦！韓國瑜應該拿著那把國民黨授予的鋤頭，到自家豪宅的農地上，一鋤下去看是「軟土深掘」？或鋤到違法變更使用的堅硬水泥地而鋤斷柄折？

從國民黨現場看來，韓國瑜完全沒想到鋤頭是用來鋤農地，只顧拿著鋤頭對台灣「軟土深掘」（比吳敦義一鋤就卡住強啦）。反正韓國瑜做什麼，韓粉就稱頌英明，他講什麼、他提什麼，國民黨提名以後也都要買單了！有韓粉為羽翼、有國民黨當腳爪，飛天下地，唯韓是從，好威風哦！

韓國瑜應該拿著那把國民黨授予的鋤頭，到自家豪宅的農地上，一鋤下去看是「軟土深掘」？或鋤到違法變更使用的堅硬水泥地而鋤斷柄折？（資料照）

除了對台灣軟土深掘的鋤頭，韓國瑜還要射所謂穿雲箭，號召百萬僑胞告洋狀，讓青天白日來相見、捍衛中華民國云云。其實，韓國瑜最該先響應自己的號召，他的第一支「穿雲箭」，早就該射在中共駐香港「中聯辦」！

韓國瑜今年3月22日大搖大擺進入中共駐香港「中聯辦」享受禮遇時，正是射出穿雲箭，讓青天白日國旗、中華民國見天日的最好機會，他不必拿著大面國旗，只要戴著青天白日的國旗帽、穿著韓粉「粉服」國旗裝，去和中聯辦主任王志民見面合照，就是最好的穿雲箭，這面國旗可扺其他千千萬萬面國旗！但是，他有嗎？他敢嗎？那時為何膽小如鼠，就是不敢射，現在卻拿青天白日、中華民國來說嘴？穿雲箭大話連篇，射穿韓自己的謊言破洞大大連篇！

中共駐港中聯辦就是「太上港府」，就是運作送中條例立法的幕後黑手，就是造成當今香港人民反送中之最厭惡、最憤怒的核心根源所在。香港官警黑合演大龍鳳，港警催淚彈狂射、子彈亂飛、棍棒暴打，還派白衣黑道在電車上、在街頭，任意暴力毆擊香港人民，企圖威嚇鎮壓反送中活動，就是要捍衛幕後操控的中聯辦！

香港728變調巷戰，警連續4小時火力清場，16傷、逮49人。（彭博）

韓國瑜進入中聯辦（當然沒有青天白日國旗帽、沒有中華民國），與王志民相談甚歡，中聯辦還發新聞稿表示王志民向韓國瑜介紹了「一國兩制在香港的巨大成就」。這不就是王志民與韓國瑜合演一齣一國兩制大龍鳳嗎？

國民黨及韓國瑜又在唱捍衛中華民國，又恐嚇說什麼國民黨敗，中華民國就要滅亡云云。其實，放眼世界，唯一有消滅中華民國、併吞台灣的野心並野蠻下手實施的，就是中華人民共和國，你們和它同唱「一個中國」，還要跟它簽一個中國之下的「和平協議」，那才真的會讓中華民國滅亡。嘴巴喊捍衛中華民國、做的卻是滅亡中華民國，這就是國民黨及韓國瑜的嘴、手兩套策略！

韓國瑜進入中聯辦（當然沒有青天白日國旗帽、沒有中華民國），與王志民相談甚歡，中聯辦還發新聞稿表示王志民向韓國瑜介紹了「一國兩制在香港的巨大成就」。（圖：取自中聯辦官網）

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