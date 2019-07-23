胡，怎麼說》中共的白、黑、赤三色協力隊！

香港21日夜間發生黑道暴徒扮白衣惡煞，圍毆反送中抗議人民，造成45傷1命危事件，白衣黑道成了捍衛港府統治的「赤色協力隊」，中共在港的統治赤裸裸的露出赤、黑、白三方協力的猙獰面目。

香港元朗爆白衣人毆打市民，致多人受傷。（圖擷取自《香港突發事故報料區》臉書）

從香港特首林鄭月娥的談話，可以看出香港特區政府完全聽命於北京中共政權，她嚴厲譴責「暴力」，但譴責對象主要及優先針對的是包圍中共駐港中聯辦、汙損國徽的反送中示威者，對於元朗發生的白衣惡徒圍毆反送中港民暴力事件，則以幾句場面話敷衍帶過。北京為重、港民很輕，曝露無餘！

香港警方偵辦情形也是一樣，對於包圍中共駐港中聯辦的示威者，以影像搜查、臉部辨識、監視監聽、跟蹤拘捕等手段，佈下天羅地網偵辦；對於圍毆反送中抗議人民的黑道暴徒、白衣惡煞，警方不但遲遲未到，顯有放縱黑道惡徒逞凶之重嫌，事後未見具體查辦動作。

元朗港鐵站大批白衣暴徒痛毆反送中示威者，香港特首林鄭月娥今（22日）在記者會竟先痛批反送中民眾包圍中聯辦的行為。（歐新社）

挺港府、親北京的建制派態度，顯示那些白衣惡煞、黑道暴徒跟本就是港警、港府、中聯辦、乃至於北京中共當局的「協力隊」。

依中共政權一黨專政的行徑，動用黑道暴力對付異己，可說習以為常、司空見慣。香港經濟日報副社長石鏡泉稍早在建制派集會上，即倡議「藤條教仔」，主張以藤條、水管對付抗議人士；建制派議員何君堯則與暴力打人的白衣惡煞一一握手，還連讚「你是我的英雄」。除了以上還有很多實據可以佐證，背後為白衣黑道撐腰的就是中共政權，形成反反送中的赤黑白三色協力隊。

建制派議員何君堯則與暴力打人的白衣惡煞一一握手，還連讚「你是我的英雄」。（路透）

中共中宣部旗下三大宣傳喉舌新華社、人民日報、央視22日同時發出「中央權威不容挑戰」文章，顯然把中聯辦大樓被反送中抗議群眾包圍、噴漆等，定調為對中共政權的挑戰。而中共三大官媒的用詞都有「對中央權威的公然挑戰」、「性質嚴重、影響惡劣」等，與中共慣用在「敵我鬥爭」的詞句，可說只差半步。

香港緊張局勢螺旋式升高，更令人憂心的是，中共為維護專制政權的權威，已動用黑道及赤黑白協力隊，然後呢？如其用在敵我鬥爭的「最後手段」竟祭出，後果將令人不堪想像，中共本身恐怕也會遭到巨大反作用後座力的重創！

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