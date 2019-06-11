胡，怎麼說》103萬人反送中超大照妖鏡，韓、柯何所逃？

103萬香港人民上街頭遊行反送中！這對台灣有志角逐總統的政治人物，就如一面超大的「照妖鏡」，個個都不能逃避檢驗。韓國瑜、柯文哲可說都原形畢露！

103萬香港人民上街頭遊行反送中！這對台灣有志角逐總統的政治人物，就如一面超大的「照妖鏡」，個個都不能逃避檢驗。（法新社）

韓國瑜對香港反送中大遊行，最初、最直接的回應是「我不知道，我不曉得」，不論真不知或裝傻迴避回答，就一個參選總統的政治人物來說，都太離譜。

昨天，他發表了6點聲明（包括3個不容懷疑），算是回神了，不過，他卻把前天自己的「我不知道，我不曉得」，推給龍舟鼓聲昏了頭，這更離譜加三級，怎麼怪龍舟鼓聲呢？是「親中發大財」昏了頭吧？或在3月應邀訪中，在中共駐香港中聯辦配合演出「一國兩制好棒棒」統戰戲碼，現在仍在昏頭？以致「不知道」反送中？



韓國瑜把前天自己回應香港反送中遊行時聲稱的「我不知道，我不曉得」，推給龍舟鼓聲昏了頭！（資料照）

而且，中聯辦就是中共中央派在香港的「太上港府」，這次「送中條例（逃犯條例）」強行修法，讓港人憤怒又恐懼言論自由、司法人權將被剝奪，代表中共中央在港府背後「督軍」的就是中聯辦。

韓國瑜與中聯辦牽扯過多，受制於人，以致在第一時間不能對反送中表態，以免惹中共不快，難道不就是這樣？

在郭台銘直批這是「一國兩制的失敗」，更直接點名韓國瑜「被操控」，韓國瑜的6點聲明才急發。至於韓6點聲明是否又是講講而已、用過即棄？真的不知道。他在高雄市長選前，曾信誓旦旦要做好做滿4年任期，現在呢？市長只是他爭總統大位的「踏腳石」！

韓國瑜與中聯辦牽扯過多，受制於人，以致在第一時間不能對反送中表態，以免惹中共不快，難道不就是這樣？圖為今年三月中聯辦主任王志民會見高雄市長韓國瑜。（圖擷取自中聯辦）

柯文哲對百萬港人反送中的反應，表現又是對中國「好親好溫柔」，又說不需要對中共惡言相向。「兩岸一家親」簡直親到骨子裡，噁！

他自己先躲在後頭，透過幕僚回應，昨天本尊總算講了話，但是，講的仍一樣軟綿綿，指稱中共所講的一國兩制為現在的香港模式，台灣人會跑光云云。但是，台灣絕不能接受一國兩制，不管任何模式！

何況，習近平對台提出的是一國兩制台灣方案，中共喉舌媒體、黨用學者說什麼優於香港模式，但是，對於一國兩制，台灣談都不必談，就是要依蔡英文總統宣布的「絕不接受」。柯文哲的話語中，卻好像香港模式不能要、台灣方案有曖昧空間。兩岸一家親要親到如此媚中舔共嗎？

柯文哲對百萬港人反送中的反應，表現又是對中國「好親好溫柔」，又說不需要對中共惡言相向。「兩岸一家親」簡直親到骨子裡，噁！（資料照）

反常為妖，人為為偽，講自由民主卻不挺自由民主就是偽、喊捍衛台灣卻做送中之事就是妖！百萬港人上街頭反送中這面巨大照妖鏡，穿透了政治人物平常滿口假語、空話、謊言，照出了反常為妖的真面目。

柯文哲、韓國瑜何所逃於天地之間！

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