胡，怎麼說》白衣怒潮與紅色逆浪-香港反送中、台灣被送中！

百萬人民上街頭遊行反送中！香港三十年來最大規模的示威遊行，昨夜到今晨烈烈進行，香港人的怒火、恐懼、哀愁一起爆發，遊行群眾的白衣形成強大怒潮，捲起巨浪！

百萬人民上街頭遊行反送中！香港三十年來最大規模的示威遊行。（美聯社）

中共專制政權的統治暴力任意進、出香港，這是港人之怒、港人之懼的唯一來源。港人之怒、港人之懼，就是送中條例一旦通過，就是為香港的司法獨立「送終」！就是為言論自由「送終」！就是為人權保障「送終」！就是為一國兩制「送終」！

從香港百萬人大遊行反送中「白衣怒潮」，回頭看台灣近來發生的「紅色逆浪」，韓流再度發威，在凱道、在花蓮都形成人海紅潮，港台兩者規模差太大，本質也不同，本不應拿來比較，不過，兩者的反差可以比較，白衣怒潮反送中、紅色逆浪拿國旗卻挺支持一中、統一的韓國瑜，終極結果可以推知，形同把台灣自縛送中。

香港人民覺醒、自救，台灣人民卻仍自醉、自迷，一個「發大財」口號，就讓那些人迷了心竅暈陶陶。

香港人民覺醒、自救，台灣人民卻仍自醉、自迷，一個「發大財」口號，就讓那些人迷了心竅暈陶陶。圖為：挺高雄市長韓國瑜選總統的花蓮造勢大會（資料照）

試想想，香港在中國治下22年來，當初中共政權也對香港人提出類似發大財承諾，若是依附中國就可發大財，那香港人早就都發了很多次大財了，財富翻好幾番了，但是，香港一般平民百姓仍舊苦哈哈，而自由、人權卻快速的失去，由於大陸（內地）人口大量移入，發生資源競奪及排擠，中下階層更苦了。

港人之哀，就是身在中國管治下，在「一國」之下，只能力求維護「兩制」，卻已不可得，只有起而扺抗中共專制政權的暴力，即使百萬人上街頭也恐無法逼中共政權收回，也必須上街頭抗議，因為再也沒有退路。

台灣是個主權獨立國家，國名是中華民國，台灣不被「送中」、中華民國就不會被「送終」，國格主權不被「送中」、自由民主與人權就不會被「送終」！現在正是台灣人民起而對抗紅潮的時候了，否則，失去的再也要不回，再後悔已莫及！

中共專制政權的統治暴力進、出香港，都激起港人強烈的扺抗意識。2003年，香港71大遊行反香港基本法23條立法，當時有50萬人上街頭參加。

港人反對23條立法，就是中共政權藉此把在中國大陸實施的一黨專政專制法律，搬「進」香港，港人原享有的自由、人權，都將被那套為中共一黨專政而設的法條勒死、扼殺。由於當時距離1997年香港交由中國治下才6年，而64天安門血腥屠殺事件陰影仍很大，大遊行後，中共被迫撤回在香港強行通過的23條立法。

港人反對23條立法，就是中共政權藉此把在中國大陸實施的一黨專政專制法律，搬「進」香港，港人原享有的自由、人權，都將被那套為中共一黨專政而設的法條勒死、扼殺。（歐新社）



現在的送中條例（逃犯條例），也是中共政權下令港府立法，要把涉及觸犯中共一黨專政所訂法條的香港人民，送「出」香港、遞送中國受審，除了依中共專政的法律懲處，更在中共專政、不可能存在司法審判獨立的體制受審。

就以中國刑法的顛覆國家政權罪為例，批評習近平及中共政權、反對一黨專政、反對社會主義市場經濟、反對習近平新時代中國特色社會主義思想等等，都可能被羅織入罪，香港人將動輒得咎、人人自危，思想自由、言論自由將蕩然無存！

被送出香港、送進中國，送出與送進，就是香港人民深層的恐懼，而送中條例強迫立法已迫在眉睫，恐懼與危機直接迫近每個香港人民身上，因此，百萬港人白衣上街頭大遊行反送中、形成烈烈怒潮。

百萬香港人民的白衣怒潮，是否能逼退送中條例？這回比2003年反23條立法，情勢更為嚴峻，因此恐怕很不樂觀。現在港人面對的是中共政權強勢威權、絕對專制的習皇體制，而香港媒體絕大多數已被中共收編及直接掌控，淪為中共喉舌、幾乎一面倒的挺送中條例，加上中共養的網軍操作民族主義、發動輿論戰排山倒海的攻擊反送中遊行，都使反送中即使獲得史上最大遊行百萬人聲援，中共政權仍不會理會，一黨專政專制政權，本就視民意如無物。

百萬香港人民的白衣怒潮，是否能逼退送中條例？這回比2003年反23條立法，情勢更為嚴峻，因此恐怕很不樂觀。（法新社）

香港身在中國反送中，台灣絕對不能被送中，必須立即起而對抗紅潮，否則，被送中則成千古恨！

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