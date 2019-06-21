胡，怎麼說》王金平沒醒，藍軍「送中夢」全沒醒！

200萬香港人民上街頭遊行「反送中」，王金平的看法是 :香港反送中送給民進黨一個大禮，為蔡英文送暖、送柴火！

從王金平的說法可看出，國民黨及整個藍軍陣營，完全沒有因200萬港人反送中遊行而覺醒，仍在做他們的「送中夢」。

從王金平的說法可看出，國民黨及整個藍軍陣營，完全沒有因200萬港人反送中遊行而覺醒，仍在做他們的「送中夢」。（資料照）

韓國瑜、郭台銘、朱立倫等等等，雖然因凜於香港波瀾壯闊的大遊行，而發表一些反對「一國兩制」言詞，都是敷衍幾句而已，因為他們都死抱著「九二共識」。習近平定義的九二共識，就是一個中國、共謀統一、一國兩制台灣方案，他們死抱九二共識，所謂反對一國兩制，根本攏是假！

200萬港人上街頭反送中，爭取言論自由、司法人權保障、免於恐懼的自由，對台灣最大衝擊效應，就是國、共默契、統派共謀的「溫水煮青蛙」式將台灣送中、被統，因此被刺破、揭穿了！

很多台灣人、尤其青年們，從思索「香港人為什麼出來反送中？」，進而質問藍軍統派「你們搞什麼？」、「台灣終極被統的下場是什麼？」等等。從而體悟台灣與被專制統治之惡的距離、以及危機。這是天佑台灣，絕非只佑民進黨或誰。

韓國瑜（右二）、郭台銘（左二）、朱立倫（右一）等等等，雖然因凜於香港波瀾壯闊的大遊行，而發表一些反對「一國兩制」言詞，都是敷衍幾句而已，因為他們都死抱著「九二共識」。王金平（左－）（資料照，本報合成）

統派共謀的溫水煮青蛙詭計，因香港反送中烈烈燒起而被揭穿，國民黨及整個藍軍陣營，有如挨了一棍，卻不能叫痛，更沒有覺醒，還惱羞成怒，反而去怪反送中給蔡總統及民進黨送暖、送柴火。

王金平只是比較老實的說出來，整個藍營要角都在暗怪反送中，私下都不希望香港發生反送中大遊行，根本仍在做他們的送中大夢！柯文哲對香港反送中吞吞吐吐，又在唱兩岸一家親，也應入列藍營無誤。

因香港反送中烈烈燒起而被揭穿，國民黨及整個藍軍陣營，有如挨了一棍，卻不能叫痛，更沒有覺醒，還惱羞成怒，反而去怪反送中給蔡總統（中）及民進黨送暖、送柴火。（資料照）

王金平稱，擔心國民黨被打為親中政黨，其實，國民黨就是親中政黨，個個去中國就舔共，還用的著「打」嗎？不然，你們去訪問中國時，就應堂堂正正打出中華民國旗號！

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