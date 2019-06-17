胡，怎麼說》台灣潛藏多少「台版林鄭」？！

抗議黑潮如大洋，白花如山哀義士！史上最大的200萬香港人民616上街頭反送中，他們爭取的就是「免於恐懼的自由」，而中共專制政權，就是「恐懼的總和」！

抗議黑潮如大洋，白花如山哀義士！史上最大的200萬香港人民616上街頭反送中，他們爭取的就是「免於恐懼的自由」，而中共專制政權，就是「恐懼的總和」！（彭博）

另一個場景在中國廈門，中共海峽論壇也熱鬧開幕，這場年度統戰大會，中國國民黨副主席曾永權代表主席吳敦義率團參加、台北市副市長鄧家基奉市長柯文哲之命出席。中共4號頭目汪洋在台上高唱九二共識（一個中國）、反台獨，曾永權也呼應唱同調。

香港烈烈反送中、廈門唱的則是送中統一調，同在616的兩個場景對照，分外刺目。

兩年前，林鄭月娥仗著中共中央政治局「唯一支持」，在有如金絲雀小鳥籠的特首選舉，在具投票權的1194票中獲777票，當選香港特首。

中共當局「唯一支持」而當選的特首林鄭，上任後「唯二任務」，就是依照中共當局意旨，1，為壓制香港人言論自由，立法可算舊帳追究刑責，把香港人民及過境或入境的他國人士送中（押送中國受審），2，將中國大陸實施、可任由共黨羅織入人於罪的嚴苛國安法規，搬進香港（基本法第23條立法）。

看香港，想台灣！台灣內部潛藏多少個「林鄭」型政客？他們競相向北京當局示好邀寵，未來如果北京「唯一支持」的人選當選台灣總統，他將執行北京交付的任務，恐怕會比林鄭的無恥、可惡、殘酷、可怕、無能而無情無義，更加百倍的無恥、可惡、殘酷、可怕、無能而無情無義，那麼，「今日香港、明日台灣」就不只是警言，而是台灣人民將遭遇的可悲命運。

看香港，想台灣！台灣內部潛藏多少個「林鄭」型政客？副主席兼秘書長曾永權率團參加海峽論壇，與中國全國政協主席汪洋會面。（中央社）

台灣更不只將被林鄭型總統（實為特首）帶向香港化而已，在被中國併吞後，一國兩制只是過渡，終將被迫接受一國一制、一黨專政，台灣人民更將遭遇西藏人民、新疆維族的悲慘境地！

這不是危言聳聽！只要看政客對兩度逾百萬香港人民反送中的態度就知道，「林鄭型」的政客在台灣還真不少，國民黨在此時去中國與中共一鼻孔出氣，同唱一個中國統一調，這個黨都「林鄭化」了，唯北京之命是從的林鄭型人物滿滿是！

藍營個別總統初選參選人雖凜於香港反送中氣勢磅礡，最近紛紛表態反對一國兩制，但是，他們都支持九二共識，九二共識就是一個中國，一個中國就是中共一黨專政的中華人民共和國，中共頭子習近平定調九二共識，更提出了一國兩制台灣方案，九二共識、一個中國是因、是源頭，一國兩制則是果、是尾巴，你們既然支持九二共識（郭台銘附加一中各表條件），反一國兩制攏是反假的！你支持九二共識，再怎麼喊over my dead body、粉身碎骨，攏是喊假的啦 ！

還有，早應歸屬藍營的柯文哲，愈來愈深藍了，日前甫獲中共唯一讚賞，現在對香港反送中則稱，反送中事件「僅是小波浪」，不要為了小波浪就見風轉舵。100萬、200萬人上街頭在你眼中只是小波浪？你從北京門縫看的嗎？

藍營個別總統初選參選人雖凜於香港反送中氣勢磅礡，最近紛紛表態反對一國兩制，但是，他們都支持九二共識，九二共識就是一個中國，一個中國就是中共一黨專政的中華人民共和國。圖為郭台銘（左）與韓國瑜（右）（資料照）

對於被嗆遇了習帝就閉嘴，他回嘴稱，習近平在北京當皇帝，天高皇帝遠，干我何事？柯文哲大約選擇性健忘，他把「兩岸一家親」掛嘴邊，才會獲得中共讚賞，兩岸一家親，你家就是他家，習柯就一家，怎麼不干你事？完全胡說八道！說什麼天高皇帝遠，那你就是承認習皇是你們一家的皇帝囉！

台灣人民千萬不要被柯文哲誤導，以為與中共一黨專政之惡的距離很遠，像香港人民遭遇的送中惡法、23 條等等，在中共一聲令下就迫近、更席捲而至！

早應歸屬藍營的柯文哲，愈來愈深藍了，日前甫獲中共唯一讚賞，現在對香港反送中則稱，反送中事件「僅是小波浪」，不要為了小波浪就見風轉舵。（資料照）

中共要在台灣尋找、培植「台版林鄭」，人選還真不少，不過，柯文哲應可領先群藍、當仁不讓了！

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